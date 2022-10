Az emberek életében a pénz fontos szerepet tölt be, a pénzügyi döntések mögött pedig gyakran nemcsak racionális, hanem lélektani tényezők állnak.

A Financiológus rovat olvasói levelekre épül, és szándéka szerint olyan embereknek segít, akik széles értelemben véve valamilyen pénzügyi problémával néznek szembe. Ezúttal egy örökléssel kapcsolatos kérdésre válaszolunk.

Olvasóink írták:

Tisztelt Financiológus!

Arról szeretnék érdeklődni, hogy megéri-e átváltani az állampapírjaimat a 2027/B kötvénybe? Többféle állampapírom van, valóban annyira jó ez a kötvény, ahogy írják?

Miklós

Tisztelt Financiológus!

Hallottam a bubort követő állampapírról, amelyiknek már 16 százalék fölött van a kamata. Megéri ebbe befektetni? Mennyire kockázatos?

Üdvözlettel:

Árpád

A Financiológus válasza:

Kedves Miklós és Árpád!

Jelenleg a Magyar Államkincstárnál négy olyan államkötvény érhető el, amelyiknek a kamatozása a három havi buborhoz kötött. Ezek a 2023/B, a 2027/B, a 2029/B és a 2032/B. a 2023-as sorozat jövő júniusban jár le, és a hozamából le kell vonni a kamatadót, mivel 2018-ban bocsátották ki először, a többi papír kamatadó-mentes a lakossági vásárlók számára.

Az alapvető tudnivalók ezekről a kötvényekről a következők: a címletük 10 ezer forint, három havonta fizetnek kamatot az aktuális három havi bubor alapján, ami most 16,76 százalékos, vagyis valóban magas. Amit úgyszintén érdemes tudni a papírokról, hogy intézményi kötvényekről van szó, tehát az árfolyamuk változhat. Ezek a kötvények az összes többi magyar államkötvénnyel és egyéb eszközzel versenyeznek a piacon a nyugdíjpénztárak, biztosítók, alapkezelők kegyeiért, tehát bármennyi is az aktuálisan elérhető hozam rajtuk, azt az árfolyamukba jó eséllyel beárazzák az intézmények.

Mit jelent ez a gyakorlatban? Ha a bubor magasabb, és a kötvény várhatóan magasabb kamatot fizet majd, mint egy normál, fix kamatozású államkötvény, akkor ezeket a speciális kötvényeket drágábban, míg a fix kamatozású államkötvényt olcsóbban árulják a piacon. A különbség pedig jól működő piacon pont annyi, hogy a futamidő végén a két papír a mostani számítások szerint körülbelül hasonló hozamot érjen el.

Nézzük a 2023/B kötvény esetét! Jelenleg a Magyar Államkincstárnál ezt a papírt 101,8 százalékos árfolyamon lehet megvásárolni, vagyis egy 10 ezer forintos névértékű kötvényért 10 180 forintot kell fizetni. Ez a kötvény most 16,76 százalékos éves kamattal kecsegtet - feltételezve, hogy a bubor nem változik - a névértékre számítva, ami viszont így már csupán 14,7 százalékos éves hozamot jelent, és ebből is lejön a kamatadó, vagyis 12,49 százalékos éves hozam marad a befektetőnél. Az egy hónappal később lejárú 2023/C papír 12,27 százalékos hozamot fizetne fixen, így ehhez képest, ha nem csökken a bubor, megérheti megvásárolni a 2023/B kötvényt. Másik kötvényt eladni, és abból vásárolni 2023/B-t ugyanakkor nem biztos, hogy megéri, hiszen az állampapírok eladását jellemzően 1 százalékos visszaváltási díjjal terheli az államkincstár, ami csökkenti az elérhető hozamot.

A sajtóban "csodakötvény" néven emlegetett 2027/B árfolyama is a névérték fölött van most: 10135 forintért vásárolható meg, vagyis itt is diszkontálni kell a hozamot ezzel, nagyjából 15,15 százalékos hozam marad, ha a bubor nem változik éves szinten a mostani árfolyam mellett. Ha később lemennek a kamatok, akkor persze ez a hozam csökkenni fog, ha emelkednek, akkor nyilván emelkedhet. Összehasonlításképpen a 2027/A kötvényt 11,3 százalékos hozammal értékesíti most az államkincstár, ez kisbefektetőknek kamatadós papír.

Van emellett a 2027/J lakossági állampapír, amely egy Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), és a kamata jelenleg 11,75 százalék, ami később az előző évi átlagos infláció + 0,75 százalékra ugrik. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) prognózisát figyelembe véve az várható, hogy jövőre ennek az állampapírnak a kamata 14,25-15,25 százalék körül alakul majd. Ez praktikusan azt jelenti, hogy ha a bubor nőni fog, akkor a 2027/B megéri, ha az infláció nő jobban, akkor viszont az PMÁP-pal jár jobban a befektető, de a piac nagyjából hasonló szintre árazza most a két papírt. A 2029/J PMÁP kamata jövőre az MNB prognózisával számolva még magasabb 14,75-15,75 százalékos lehet majd, ezt a papírt a most elérhető információk tükrében valószínűleg nem éri meg lecserélni a "csodakötvényre".

A 2029/B papír árfolyama viszont csupán 9860 forint most, tehát az éves hozam, amelyet a jelenlegi bubor alapján kifizet, 18,42 százalékos is lehet. Ez elvileg megérheti a befektetőknek legalábbis rövid távon az inflációt követő állampapírral szemben, ha a bubor magas marad, és az infláció nem ugrik meg még jobban. A buktató ebben az esetben az, hogy a 2029/B esetében az államkincstár nem 1, hanem 2 százalékos visszaváltási díjat alkalmaz, tehát ha ki akar szállni belőle a befektető a futamidő vége előtt, akkor ezzel a költséggel számolnia kell. Annak ajánlható, aki biztos abban, hogy a bankközi kamatok magasabbak lesznek az inflációnál, és éveken át bent marad a kötvényben, különben lehetséges, hogy a 2029/J papírral jobban járt volna.