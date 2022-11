Az emberek életében a pénz fontos szerepet tölt be, a pénzügyi döntések mögött pedig gyakran nemcsak racionális, hanem lélektani tényezők állnak.

Olvasónk írta:

Tisztelt Financiológus!

Lejárt életbiztosításomat az unokámnak szeretném befektetni. Állampapírt vegyek? Melyiket? Egyfélét, vagy vegyesen?

Üdvözlettel: 80 éves nagymama

A Financiológus válasza:

Kedves Nagymama!

Nem írta meg, mennyi idős az unokája, pedig ez fontos lenne. Befektetési tanácsot konkrétan nem adhatok, de a lehetőségeket le tudom írni.

Ha az unokája még kiskorú, a Magyar Államkincstárnál érdemes nyitni a számára egy Start-értékpapírszámlát. Erre a számlára vásárolhat úgynevezett Babakötvényt, amelynek a hozama minden évben az előző évi átlagos infláció + 3 százalékpont. Ennél jobban fizető, biztonságosabb megtakarítást nehéz találni gyerek számára. Az inflációt követő hozam mellett a számla előnyei közé tartozik még, hogy teljesen ingyenes, az azon lévő pénz kamatadó-mentes, ráadásul az adott évi befizetésekre még állami támogatás is jár. Ennek összege az adott évi befizetések 10 százaléka, legfeljebb évente 12 ezer forint.

Ha ezt a megoldást megfelelőnek találja, és nem szeretne mást, csak állampapírt vásárolni, akkor azt javaslom, tegye be az unokájának szánt pénzt Babakötvénybe, és ha van rá lehetősége, akkor jövőre vagy az azt követő években is akár ön, akár más hozzátartozó, tehet még pénzt a számlára az állami támogatás miatt. Miután a gyerek nagykorú lesz, hozzá tud férni a számlához, és szabadon tud vele rendelkezni.

Ha az unokája már nagykorú, akkor ez a megoldás nem jöhet szóba, és a helyzet is bonyolultabbá válhat. Ha ön örökségként szánná az unoka számára ezt a pénzt, és önnek él még a házastársa vagy gyermeke, például az unoka apja vagy anyja, akkor a törvények szerint ők fognak örökölni, és nem az unoka. Az unoka csak akkor örököl közvetlenül, ha ön erről végrendelkezik, vagyis ír egy dokumentumot arról, hogy az adott befektetést az unoka örökli.

Ebben az esetben befektetheti a pénzt szintén állampapírokba, jelenleg a legkedvezőbb lakossági állampapírok a Prémium Magyar Állampapír és a Bónusz Magyar Állampapír. Előbbi az infláció fölött fizet kamatot, az utóbbinak a kamata a három hónapos diszkontkincstárjegyhez igazodik. Azt sajnos nem tudom megmondani, melyik lesz a jobb vagy a rosszabb hosszútávon. Ha például a Magyar Államkincstárnál nyit számlát, akkor arra vásárolhat mindkét fajtából.

Prémium Magyar Állampapírból most kétféle kapható, az egyik 2027-ben, a másik 2029-ben jár le. Az utóbbinak magasabb a kamata évente 0,75 százalékponttal. Én úgy gondolom, mindenképpen érdemes a 2029-est választani, mert csak 1 százalékos a visszaváltási díj. Ha idő előtt váltja vissza a kötvényeket, akkor akármelyiket választja, ezt a díjat levonják. Ha 2027-ben váltaná vissza, akkor a 2027-esnél ugyan nem lenne ilyen költség, de addigra a 2029-es kötvény ezt az 1 százalékos díjat már háromszorosan visszahozza a magasabb kamatával.

A Bónusz Magyar Állampapír kamata háromhavonta változik majd a jövőben, ebből is vásárolhat valamennyit, de jelenleg a három hónapos kincstárjegyek hozama 12 százalék körül van, az infláció viszont várhatóan jóval magasabb lesz jövőre ennél, vagyis a Prémium Magyar Állampapírok hozama tavasztól felülmúlhatja a Bónusz papírokét.

Kivenni a hagyatékból. Mivel unokáról van szó, aki nem örököl közvetlenül, olyan megtakarításon is érdemes lehet elgondolkozni, amely nem része a hagyatéknak, hanem kedvezményezettre száll. Ilyen például az életbiztosítás. Befektetheti a pénzt akár egy egyszeri díjas életbiztosításba is - ehhez kérem, forduljon egy alkuszhoz segítségért, vagy beszéljen az eddigi biztosítója ügyintézőjével -, ahol kedvezményezettként megadhatja az unokát. Ha önnel történik valami, akkor az unoka még a hagyatéki tárgyalás előtt hozzájuthat a biztosítási összeghez. Ha van bankszámlája, ott is megadhatja az unokát haláleseti kedvezményezettként, és akkor ő rendelkezhet az ön halála után a számlán lévő összeggel. Ezekről a megoldásokról itt írtam korábban bővebben.