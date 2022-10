Tovább veszített árából gáz, már 50 százalékos az esés az elmúlt időszakban

Kedden a földgáz ára a holland gáztőzsdén már a 160 eurós szint alá is benézett, de még a nap végi drágulással együtt is olcsóbban zárt, mint hétfőn. A decemberi szerződések már egészen megnyugtató szinten állnak. A rezsicsökkentést meghatározó CEEGEX referenciaszintjei ennél is jobban csökkentek.