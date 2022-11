Az irányadó holland gáztőzsdén a fronthavi határidős jegyzések 5,8 százalékkal emelkedtek hétfő reggel 7-ig, a múlt heti 15 százalékos áresés után. A Maxar Technologies előrejelző cég szerint a régió egyes részein a jövő hétvégére és a jövő hét elejére hűvösebbre kell számítani. Ez arra kényszerítheti az embereket, hogy a szokatlanul magas hőmérsékletnek köszönhetően hosszas késlekedés után elkezdjék használni a fűtési rendszereket – számolt be a Bloomberg.

A TTF ICE decemberre szóló gázszerződései 4,2 százalékot emelkedtek, hétfő reggel 8-kor megawattóránként 102 eurón állt az árfolyam.

Az áremelkedések másik motorja lehet, hogy a norvégiai gázterminálókról üzemzavarokat jelentettek. A Gassco hálózatüzemeltető szerint hétfőn két további mezőn voltak technológiai problémák.

Az árak mégis nyomás alatt maradnak, miután az elmúlt hetek enyhe időjárása késleltette az európai fűtési kereslet növekedését. Az Európai Unió Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálata szerint a kontinensen ezen a télen a szokásosnál jóval magasabb hőmérséklet valószínűsíthető a télen. Így a bőséges cseppfolyósított földgázkészletekkel, az ipar csökkentett fogyasztásával és a gáztárolók teljes feltöltésével felcsillant a remény, hogy a kontinens elkerülheti a gázhiányt ezen a télen, annak ellenére, hogy az orosz export szinte 0-ra csökkent.

A jövő tél miatt drágulhat a földgáz

"A 2022/23-as télre vonatkozó kilátásokat segítette a nagyon enyhe október, a kereslet több mint 20 százalékkal a megszokott alatt maradt" - írják a Deutsche Bank AG elemzői egy jegyzetben. "Bár az LNG rendelkezésre állásával kapcsolatban a következő évben még vannak bizonytalanságok, ez pozitív jel" – tették hozzá.

Számos tisztviselő arra figyelmeztet, hogy a válság még messze nem ért véget, mivel a globális gázellátás továbbra is szűkös, és a következő tél még nagyobb kihívást jelenthet. A piac viszont aggódhat, hogy ha most hidegebb van, akkor kisebb lesz a jövő évi töltöttség, ez pedig a mostani árakat is feljebb srófolhatja.

