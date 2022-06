Az irányadó határidős gáztőzsdei jegyzések ezen a héten mintegy 12 százalékkal emelkedtek. A válság középpontjában az európai nagyhatalom, Németország áll, amely a vészhelyzeti terv második legmagasabb fázisába lépett, és figyelmeztetett, hogy amiatt, hogy a Gazprom leállította a gázszállítmányokat, a Lehman Brothers-hez hasonló összeomlás jöhet az energiapiacon – írja a Bloomberg.

A holland fronthónapos határidős gázárfolyamok, az európai benchmark, 1 százalékkal 132 euró/megawattórára csökkentek 9:12-kor Amszterdamban, csökkentve a heti nyereséget. Az árak több mint 50 százalékkal emelkedtek azóta, hogy az Északi Áramlat áramlását leállították. Az Egyesült Királyságban az ennek megfelelő szerződés 4,9 százalékkal emelkedett.

Németország gáz nélkül és nagy bajban

A helyzet a következő hetekben tovább romolhat. Az Északi Áramlat gázvezeték – amelyen jelenleg mindössze a kapacitás 40 százalékának megfelelő mennyiségű földgázt küld a Gazprom – a tervek szerint a jövő hónapban karbantartás miatt teljesen leáll. Robert Habeck német gazdasági miniszter kételyeket fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy az ország novemberre 90 százalékban feltöltött tárolóhelyekkel kapcsolatos célkitűzése teljesíthető-e, ha a gázvezetéken keresztül történő áramlás továbbra is korlátozott marad.

A Gazprom korlátozó intézkedése kihat a teljes európai iparra és veszélyezteti a régió gazdasági teljesítményét. A kontinens legnagyobb vegyipari gyártója, a BASF, amely a gázra támaszkodik a termelésben és az áramtermelésben is, közölte, hogy csökkentheti a gyárai kibocsátását, mivel további áremelkedésre számít. A BMW, a világ legnagyobb luxusautó-gyártója, amely számos telephelyén hő- és villamosenergia-erőműveket üzemeltet, szintén lépéseket tesz a fogyasztás csökkentése érdekében.

„Németország az EU energiaválságának gócpontjává vált Oroszország ukrajnai invázióját követően” – írta Henning Gloystein, az Eurasia Group energia-, klíma- és erőforrásügyi igazgatója egy elemzői jegyzetben.

„Az Oroszországból Németországba irányuló teljes ellátás leállítása ezért veszélyeztetné az ellátás biztonságát az egész EU-ban, esetleg recessziót idézhet elő, legrosszabb esetben pedig széles körű téli energiafelhasználási korlátozásokat hozhat” – tette hozzá.

Magyarországon is leállította vezetékét a Gazprom

A Gazprom az Északi Áramlat gázvezeték esetében szükséges karbantartási munkálatokra hivatkozik, ami a vezető európai politikusok szerint egyszerűen hazugság: Vlagyimir Putyin elnök rezsimje így akarja zsarolni Európát.

Érdekesség, hogy a Török Áramlat gázvezetéken is leállnak a szállítások. Az érvelés itt is az, hogy karbantartási munkálatokat kell végrehajtani. Magyar szempontból ennek a vezetéknek a kiesése aggasztóbb: Szerbia felől ezen keresztül érkezik a magyar ellátás legnagyobb része. Múlt héten az FGSZ Földgázszállító még azt jelezte, hogy eddig több gáz érkezett rajta keresztül, mint tavaly. Most viszont ezen a határkeresztezőn sem lesz gáztranzit az ígéretek szerint egy hétig.

Az Európai Unióban több tagállam is sürgette a tavasszal, hogy vezessenek be embargót az orosz gázszállításokra, azzal érvelve, hogy előbb kell lépni, minthogy a Kreml és Vlagyimir Putyin maga zárja el Európa gázellátását. Most viszont a Gazprom előbb meglépte ezt, ami már válságot eredményezett.

Múlt héten már Franciaországba semennyi, Szlovákiába fele annyi földgáz érkezett. Most ez a szint is visszaesett hétfő óta. Az árakat már az előző hét keresleti piaca is az egekbe lökte.