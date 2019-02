Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Földrengésszerű változások lesznek, de Magyarország megúszhatja

Földrengésszerű változásokat indíthat el a feltörekvő piaci tőzsdéken az az átalakítási folyamat, amire a nagy indexszolgáltató cégek készülnek. A változások elvileg kedvezőtlenül érinthetik a magyar részvényeket, de simán lehet, hogy megússzuk.

Arányaiban földrengésszerű változásokra kell felkészülni a következő másfél év folyamán a feltörekvő piaci tőzsdéken a nagy indexszolgáltató cégek által tervezett változtatások miatt - vélik a UBS Group szakértői a Bloomberg tudósítása szerint.

A legnagyobb indexszolgáltató cégek az FTSE Russel, az MSCI és az S&P Dow Jones Indices ugyanis egyaránt arra készülnek, hogy feltörekvő piaci részvényindexeik kiszámításánál egyes piacokat nagyobb súllyal vegyenek figyelembe, esetleg eddig nem indextag országokat vegyenek fel mutatóikba, s ez értelemszerűen az eddig az indexekben szereplő részvények súlyának csökkenését eredményezheti.

A nagy nyertesei a folyamatoknak az olyan újoncok lehetnek, mint a kínai "A" részvények, a szaúd-arábiai részvények, az argentin tőzsde és a kuvaiti papírok. Az újoncokat a UBS elemzői röviden SACK részvényeknek nevezték, s súlyuk növekedését az eddigi legnagyobb súlyt képviselő úgynevezett BRIC (brazil, orosz, indiai és külföldön és Hong Kongban jegyzett kínai részvények) szenvedhetik meg leginkább. Mivel ezeket a feltörekvő piaci részvényindexeket nagyon sok passzív és aktív portfólió is követi, ezért egy-egy ilyen változtatás komoly tőkeátcsoportosításokat indít el a piacon. A befektetési alapok kezelőinek, ha indexkövetők, ugyanis hozzá kell igazítaniuk a portfóliókat a megváltozott mutatókhoz.

A UBS elemzőinek mostani becslése szerint a várható indexváltozások nyomán mintegy 121 milliárd dollárnyi tőke mozdulhat meg a következő, jövő májusig tartó időszakban. Ők úgy számolnak, hogy csak a passzív alapokon keresztül - amelyek döntő hányada az indexeket automatikusan követő tőzsdén jegyzett alap, ETF - jelenleg mintegy 500 milliárd dollárnyi tőke követi passzívan kezelt alapokban ezeket a feltörekvő piaci indexeket.

Becsléseik szerint ha csak a most ismert tervezett változtatásokkal számolunk, akkor a passzív alapokon keresztül 37 milliárd dollárnyi, az indexeket követő aktív alapokon keresztül pedig 84 milliárd dollárnyi tőkebeáramlással számolhatnak a SACK részvények. Számításaik szerint a Hong Kongban és az Egyesült Államokban bevezetett kínai részvényekből eközben 34,5 milliárd, a tajvani részvényekből 12,8 milliárd dollár távozhat, de érezhető kiáramlással kell számolniuk az indiai, a brazil, a dél-afrikai és az orosz papírok esetében is.

Nagy András, az Erste Befektetési Zrt. szakértője szerint ugyanakkor nem feltétlenül biztos, hogy a következő évben várható folyamatok negatívak lesznek a magyar részvénypiac szempontjából. Ha a magyar részvények súlya a változások következtében csökken az indexekben, az ugyan tőkekiáramlást generálhat, azonban ezt ellensúlyozhatja az ilyen típusú passzív alapokban kezelt tőke nagyságának növekedése. Az ETF-ek egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a vagyonkezelők körében, s ráadásul az elmúlt hónapokban komolyabb tőkebeáramlásokat lehetett tapasztalni a feltörekvő piaci konstrukciók irányába. Ha az összes ilyen alapokban lévő tőke nagysága növekszik, akkor hiába csökken a magyar piac súlya - ami még korántsem biztos - a két változás eredője pozitív is lehet. Ráadásul az, hogy új térségek kerülnek be az indexekbe, akár még újabb befektetőket is vonzhat.

A között egyébként hogy milyen egy piac besorolása az indexszolgáltatók részéről és mekkora tőkét allokálnak az alapkezelők a piacra nem feltétlenül egyenes az összefüggés. A lengyel részvényeket például tavaly ősszel sorolta át az FTSE Russel a feltörekvő piaci kategóriából a fejlett piacok közé. Bár a fejlett piaci részvényeket követő alapokban nagyságrendekkel nagyobb a kezelt tőke nagysága, mint a feltörekvő piacokon befektetőkben, a változás pozitív hatása azonban nem egyértelmű - számolt be lengyel kollégái tapasztalatairól Nagy. A fejlett piacokon belül ugyanis a lengyel tőzsde súlya nagyon kicsi, olyannyira, hogy egyes alapkezelők nyugodtan kihagyhatják a portfólióikból a lengyel részvényeket, anélkül, hogy komolyabban megnőne a követési hiba aránya a követett indexekhez képest. Korábban viszont a feltörekvő piacokon belül elég nagy volt a lengyelek súlya. Így az első hallásra pozitív változásnak negatív hatásai is voltak a lengyel részvénypiacra - tette hozzá Nagy.

