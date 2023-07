A részvénypiac forgalma 8,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Varga Zoltán az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek elmondta, hogy kedvező nemzetközi hangulatban erősödtek a részvényárfolyamok, a BUX már 11. napja emelkedik.

A vezető részvények közül a Mol és az OTP mutatott nagyobb emelkedést, utóbbi árfolyamában már nagyon közel van a 13 ezer forintos szint, amely fontos akadályt jelenthet a további emelkedést tekintve.

Az elemző szerint a Richternél pedig egy kisebb negatív korrekció látható, de ez nem mérvadó.

Varga Zoltán arra is kitért, hogy a jövő hét a részvény-, és a deviza piacon is "rendkívül izgalmas" lesz, ugyanis a Magyar Nemzeti Bank mellett az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) és Európai Központi Bank (EKB) is kamatdöntő ülést tart egymás után: kedden, szerdán és csütörtökön.

A Mol 10 forinttal, 0,35 százalékkal 2880 forintra erősödött, 1,9 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 100 forinttal, 0,79 százalékkal 12 750 forintra nőtt, forgalmuk 4,3 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 0,5 forinttal, 0,12 százalékkal 412,50 forintra emelkedett, forgalma 136,3 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,34 százalékkal 8825 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,1 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3730,80 ponton zárt pénteken, ez 55 pontos, 1,50 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.