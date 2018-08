Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fontos bejelentést tett a Tesla vezére - lenyugodhatnak a kedélyek

Véget ért az augusztus 7-e óta húzódó Tesla-saga: Elon Musk egy hivatalos blogbejegyzésben bejelentette, nem vezeti ki vállalatát a tőzsdéről, mert az elmúlt hetekben folytatott tárgyalásai meggyőzték arról, hogy a legjobb út számukra, hogyha a börzén maradnak - írja a portfolio.hu.

"Fontolgatom, hogy magáncéggé teszem a Teslát 420 dolláros árfolyamon. A finanszírozás biztosított." Ez az egyetlen bejelentés, illetve a rákövetkező órákban, napokban csepegtetett információk hatalmas árfolyammozgásokat eredményeztek és heves indulatokat váltottak ki a piaci szereplőkből. Sokan nehezményezték ugyanis a bejelentés körülményeit, az amerikai tőzsdefelügyelet vizsgálatot is indított annak tisztázása érdekében, hogy történt-e törvényszegés, tiltott piacbefolyásolás, bennfentes kereskedelem - olvasható a portálon.

Komoly találgatások indultak arra vonatkozóan, hogy Musk vajon tényleg képes lenne-e kivezetni a vállalatát a tőzsdéről és milyen előnyökkel, vagy éppen hátrányokkal járna mindez a cég jövőjére, illetve a vállalat jelenlegi befektetőire nézve. Mindennek most véget vetett Musk, ugyanis hivatalos úton, a vállalat blogján jelentette be: a Tesla tőzsdén marad. Musk döntésével a menedzsment is egyetértett

Kiderült, hogy Musk az elmúlt hetekben nagyon komoly megbeszéléseket folytatott a Tesla tanácsadóival: a Goldman Sachs-al, a Morgan Stanleyvel és a Silver Lake csapatával. Ezeken sorra vettek minden lehetséges forgatókönyvet arra vonatkozóan, hogy milyen hatásai lehetnének a kivezetésnek. Végül három meghatározó konklúziót vont le a Tesla vezére:

A Tesla részvényeseinek döntő többsége véli úgy, hogy sokkal jobb lenne, ha a cég a tőzsdén maradna

A Tesla tőzsdéről történő kivezetése komoly kihívást jelentene és rendkívül időigényes folyamat lenne. Ez viszont komoly probléma, hiszen a Tesla jelenleg minden erejével a Model 3 gyártásának felpörgetésére koncentrál

Az elmúlt hetek tárgyalásai meggyőzték arról, hogy a Tesla tőzsdéről történő kivezetéséhez több mint elégséges forrás állna rendelkezésre

Musk a blogbejegyzésben elárulja, hogy mindezeket a tényezőket figyelembe véve döntött úgy, hogy nem vezeti ki a Teslát a tőzsdéről - idézi a portfolio.hu.

