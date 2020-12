Fontos bejelentést tett a Wizz Air, évek óta várnak már erre a magyarok

Elérhetővé váltak a Wizz Air Holdings Plc. részvényei a Budapesti Értéktőzsde alternatív platformján, a BÉTa Piacon.

Elindult a kereskedés ma a Wizz Air részvényeivel a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT). Csütörtök reggel Váradi József, a Wizz Air elnök-vezérigazgatója szólaltatta meg a kereskedés szimbolikus kezdetét jelző csengőt. Vég Richárd, a BÉT vezérigazgatója elmondta: a BÉTa piacot már évekkel ezelőtt létrehozták, hogy lehetőséget biztosítsanak a befektetők számára külföldi részvényekkel és ETF-ekkel történő kereskedésre.

A legzöldebb diszkont légitársaság

A Wizz Air Európa legdinamikusabban növekvő és legzöldebb diszkont légitársasága, amely nagyon erős magyarországi jelenléttel bír. A Wizz Air 2003-ban alakult, az első járatát 2004. május 19-én, Katowicéből indította. Mára stabil növekedésének köszönhetően Közép- és Kelet-Európa vezető légitársaságává vált, amely 134 repülőgépből álló flottájával több, mint 960 útvonalat kínál utasainak több, mint 260 repülőtérről. Jelenleg a Wizz Air fiatal flottájának köszönhetően a legalacsonyabb utasonkénti szén-dioxid-kibocsátással rendelkezik, és tervezi ennek további 33 százalékkal való csökkentését 2030-ig.

A Wizz Air Holdings részvényeit 2015 februárja óta a Londoni Értéktőzsdén is jegyzik, és fontos mérföldkő a befektetők életében, hogy elindult a kereskedés a BÉTa Piacon. Gyakorlatilag azóta várnak rá a magyarok, hogy az itteni piacra is bevezessék a papírt. A vételi és eladási ajánlatok jegyzését az OTP Bank végzi. "A társaságunk növekedésében fontos szerepet töltött be a tőkepiaci finanszírozás. Ezért örömmel tölt el, hogy a magyar befektetők a Budapesti Értéktőzsdén keresztül elérhetik részvényeinket, és így részesedni tudnak a Wizz Air sikereiből" - mondta Váradi József, a Wizz Air Holdings társalapítója és elnök-vezérigazgatója.

"Nagy lelkesedéssel vettünk részt a Wizz Air BÉTa piaci bevezetésében, hiszen a hazai piac fejlesztése elsődleges szempont nálunk. A BÉTa piaci termékekben árjegyzőként külföldi tőzsdéken kereskedett értékpapírokat teszünk hazai befektetőknek forintban elérhetővé, így mentesülnek a devizaváltás és tartás költségeitől és problémáitól, miközben összességében továbbra is euróban, dollárban, illetve mostantól fontban lesz a pénzük befektetve. Örülünk, hogy a BÉTa piaci bővítésben a Wizz Air-re esett a választás, amely a magyar gazdaság egyik legnagyobb sikertörténete az elmúlt 10 évben. Reméljük, a jövőben további BÉTa piaci bővülésben vehetünk majd részt" - jelentette ki a sajtóeseményen Wolf László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese.