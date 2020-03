Fontos bejelentést tett az OTP: 70 milliárd forintot oszt vissza

30 százalékkal nőtt a profit, az osztalék is emelkedni fog, mégis esik az OTP árfolyama a tőzsdén. A hitelintézet az idén is növekedést vár még akkor is, ha a második negyedévben lassulhat a hitelezés bővülése.

2019 kiemelkedően jó év volt az OTP csoport történetében - mondta Bencsik László, a hitelintézet vezérigazgató-helyettese. A profit 30 százalékkal nőtt, amiben szerepet játszott, hogy a pénzügyi csoport hat bankot vásárolt fel a régióban, de organikusan is nőtt a hitelintézet. A profit olyan nagy lett, hogy a vásárlások dacára a menedzsment az osztalék növelését javasolja a közgyűlésnek.

Organikus növekedés is volt

A számviteli adózott eredmény az utolsó negyedévben 110,5 milliárd forint lett, az egyszeri tételektől megtisztított korrigált profit pedig 106 milliárd forint volt. 2019 egészében 412,6 milliárd forintos eredményt ért el az OTP, ami 30 százalékkal nagyobb a 2018-asnál, a 419,1 milliárd forintos korrigált adózott nyereség is 29 százalékkal haladta meg az előző évit. A hitelintézet az akvizíciók nélkül is jól teljesített volna, a bevételei 12, a működési eredménye 19 százalékkal nőtt volna, az adózás előtti eredmény pedig 20 százalékkal bővült volna.

A profit növekedéséhez hozzájárult az is, hogy a hrivnya és a rubel erősödött tavaly, forintban számolva az ottani leányok eredménye nagyobb mértékben nőtt, mint helyi devizában számolva. Korrekciókkal számolva is nagyon szépen teljesített minden külföldi leány, emellett az OTP Alapkezelő is hatalmas profitot ért el. Az alapok teljesítménye annyira jó volt, hogy a sikerdíjaknak köszönhetően az alapkezelő nettó eredménye a 2018-as 4,1 milliárd forintról 15,1 milliárdra ugrott.

Az OTP bank profitnövekedésének a motorja összességében véve az állománynövekedés volt - mondta Bencsik. Magyarországon a babaváró hitel is hozzájárult a növekedéshez, de anélkül is gyorsan nőtt volna az állomány. A normál személyi kölcsönök állománya is 27 százalékkal nőtt, a jelzáloghiteleknél 7 százalékos állománybővülést mértek. A vállalati hitelállomány idehaza 18 százalékkal emelkedett. A teljes fogyasztási hitelállomány 81 százalékkal ugrott meg - ebben fontos szerepe volt a babaváró hitelnek. A többi országban is nőttek a volumenek Szlovákiát kivéve, az ottani leánybankot azonban eladta az OTP a KBC-nek.

Erős utolsó negyedév

A betétállomány is gyorsan nőtt tavaly, 34 százalékkal, de az akvizíciók nélkül is 11 százalékos lett volna a bővülés. Az utolsó negyedév is erős volt, a teljesítő hitelek állománya 12 - akvizíciók nélkül 4 - százalékkal nőtt, a betéteknél 10, akvizíciók nélkül 4 százalékos növekedést mértek. A portfólió minősége tovább javult, az úgynevezett Stage 3 hitelek aránya 5,9 százalékosra csökkent. 2018 végén még 8,6 százalékos volt ez az arány. A nem teljesítő hitelek fedezettsége is magas, a Stage 3 kategóriába sorolt kölcsönök 65,2 százalékára képzett az OTP céltartalékot.

A csoport szintű profit felét még mindig a magyarországi alaptevékenység adja. Az OTP piaci részesedése tavaly a jelzáloghitel-piacon tovább nőtt, az új hitelek 31,6 százalékát az OTP-nél vették fel. Magyarországon az új személyi hitelek 39,1 százalékát folyósította a hitelintézet. A vissza nem térítendő CSOK-kihelyezések 74 milliárd forintnál tartanak az OTP-nél. Babaváró támogatásra az OTP a harmadik negyedévben 124 milliárd, a negyedikben 85 milliárd forint értékben kötött szerződéseket, a piaci részesedése 45 százalék körül van.

A vállalati hitelezésben is egyre erősebb a hitelintézet. A csoport részesedése a vállalati hitelállományból már 15,7 milliárd forint, ez több mint a duplája annak, ami a válság előtt volt. A növekedési hitel-és kötvényprogramban is aktívan részt vesz a bank. Tavaly 21 milliárd forintnyi kötvényt jegyzett le a hitelintézet, az NHP Fixből pedig 59 milliárd forintnyi hiteligényt fogadott be.

Pozitív jövőkép

A hitelezés átmenetileg lelassulhat az idén az aktuális események miatt, de alapvetően pozitívak az OTP menedzsmentjének a várakozásai 2020-ra. A második negyedévben visszatérhet a 10 százalék fölötti hitelállomány-bővülés - mondta Bencsik. A 15 százalékot meghaladó tőkearányos nyereség (ROE) továbbra is ott szerepel a bank célkitűzései között. A nettó kamatmarzs kis mértékben csökkehet, főleg Ukrajnában zsugorodott nagy mértékben a marzs a javuló gazdasági helyzet miatt. A hitelkockázati költségek nőhetnek az idén, mivel nőtt a bank hitelállománya. A költségek is nőhetnek az idén hasonló mértékben, mint tavaly.

A bank tőkehelyzete stabil, a 15 százalékos CET1 célsáv-közép nem változott. A bank vezetősége 13 százalékos osztaléknövekedést javasolt a közgyűlésen, összesen 69,44 milliárd forintot, részvényenként 248 forintot fizetnek majd vissza a befektetőknek.