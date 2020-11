Fontos figyelmeztetés érkezett az OTP-részvénnyel kapcsolatban

Jól bevásároltak az idén a kisbefektetők is OTP-részvényekből. Az Erste Befektetési Zrt. szerint eljött a profitrealizálás ideje, egyre nagyobb a valószínűsége, hogy esni fog az árfolyam.

Az elmúlt napokban 12 ezer forint fölé emelkedett az OTP-részvények árfolyama. A bankpapír szeptember végén még 9 ezer forint alatt forgott a tőzsdén, vagyis azok, akik akkor bevásároltak belőle, mostanra több mint 30 százalékot kereshettek a befektetésükön. Az elemzők szerint viszont ideje kiszállni a részvényből.

"Október elején 9800 forint körüli árfolyam mellett fogalmaztuk meg OTP kereskedési ötletünket arra alapozva, hogy még konzervatív megközelítéssel is 11000 forintot érhetnek az OTP részvényei" - írják az Erste Befektetési Zrt. szakértői. Ezt a célárat a múlt hét második felében el is érte az OTP, sőt az elmúlt két nap kiváló részvénypiaci hangulatának köszönhetően jelentősen meg is haladta. Ezért a brókercégnél most már indokoltnak látják a profit realizálását és a vételi pozíció zárását.

Hatalmas nyereség volt

A menedzsment a múlt hét pénteken megjelent harmadik negyedéves eredménnyel együtt új célkitűzést fogalmazott meg az idei évre. A kockázati költséget az eddigi 125 bázispont helyett most már ez alá várják, a korrigált tőke arányos nyerség (ROE) pedig 2020-ban várhatóan érdemben meghaladja a 10 százalékos értéket. Mivel az első három negyedév után a korrigált ROE 13,2 százalékos, és a harmadik negyedévben csaknem 20 százalékos korrigált saját tőke arányos nyereséget ért el a bank, így ezt a célkitűzést reálisnak tartják az Ersténél, még úgy is, hogy a negyedik negyedévre ismét emelkedő kockázati költséggel számolnak.

A jó eredmény és a menedzsment által megfogalmazott kedvezőbb kilátás azonban mostanra már beárazódhatott, ráadásul a negyedik negyedév jelentős gazdasági visszaesést hozhat a régióban a lezárások miatt, ami nehezítő körülményt fog jelenteni a bankoknak, így a harmadik negyedéves rendkívül jó nyereséget várhatóan nem fogja tudni hozni az OTP. A hitelportfólió minőségével kapcsolatos bizonytalanság pedig a törlesztési moratóriumok miatt még a jövő év elején is fennmaradhat.

Az elmúlt napokban több fontos szintet is áttört az OTP, mely alatt az RSI (relatív erősségi index) alapján túlvetté vált, hiszen az RSI index értéke már a 80-at közelíti. A következő ellenállást a júniusi lokális csúcs jelenti 12 180 forintnál, melynek megközelítése szintén a korrekció valószínűségét növeli.