Fontos nap közeleg a pénzvilágban

Alig néhány hét múlva ismét mérföldkőhöz ér a legismertebb digitális pénz, a bitcoin. A májusi felezés miatt rohamosan megnőtt az érdeklődés a kriptodeviza iránt, egyes elemzések immár tízszeres értékugrást várnak.

Az amúgy is változékony kriptodeviza-piacon mozgalmas napok következnek. Május elsején várható ugyanis a bitcoin történetének mindössze harmadik felezése, amely több okból is jelentős forgalommal és árfelhajtó hatással lehet.

A bitcoin termelését egy algoritmus határozza meg, ennek alapján jön létre a legfeljebb 21 millió digitális "érme". A felezés azt jelenti, hogy onnantól kezdve már csak feleannyi új bitcoint lehet előállítani, vagyis szűkül a kínálat. Mindez a kereslet élénkülését hozza, ezért is remélik sokan, hogy sokkal értékesebb lesz mindettől a befektetésük.

A FInbold.com pénzpiaci szaklap összeszedte a keresési statisztikákat, ezek alapján mostanra egy év alatt 669 százalékkal többen kerestek rá a bitcoin májusi felezésével kapcsolatos információkra. Minél közelebb kerül a dátum, annál nagyobb az érdeklődés. Svájcban, Hollandiában és Észtországban érdeklődtek leginkább a történések iránt, ezen a téren Magyarország nem szerepel az első tízben.

Mi lesz az árral?

Az eddigi felezésekből kiindulva idén májusban mindenképp árfolyam-emelkedésre lehet számítani. Kérdéses azonban, hogy ez mekkora lesz és mennyire bizonyul tartósnak. A bitcoin árfolyama széles értékek között mozog, az utóbbi öt évben volt már 4 ezer és 20 ezer dollár is.

Mivel egy decentralizált, kibocsátó nélküli eszközről van szó, amely mögött hagyományosan értelmezhető fundamentumok nincsenek, nehéz is megalapozott jóslatokba bocsátkozni. Eddig is gyakran előfordult, hogy a bitcoin árfolyama napon belül ugrott vagy esett akár 25 százalékkal vagy többel, anélkül, hogy annak konkrétan meghatározható oka lett volna.

A Finbold által megkérdezett szakértők között akad olyan, aki az újabb felezést követően valahol 55 és 110 ezer dollár közé várja az árfolyamot (a jelenlegi 6,8 ezer dollárral szemben).

Azonban, mint arról korábban a Napi.hu is írt, más befektetők szerint az ár újabb kilövésével kapcsolatos lelkesedés alaptalan, mert a május elsejei dátumot a szereplők már rég beárazták. Ráadásul a napokban látott árfolyam-emelkedést derékba törte a koronavírus-járvány okozta tőzsdei esés, amit nagyjából 2 ezer dolláros árfolyameséssel a bitcoin is lekövetett.

Ez a folyamatok megítélésének a másik véglete. A Strix Leviathan alapkezelő vizsgálata szerint a felezéseknek alapvetően nincs önmagukban komoly hatása, az árfolyamot sokkal inkább a mindenkori piaci hangulat definiálja.

Szépen csillog a digitális arany is

Hosszabb távon nagyobb értéknövekedés is lehet a bitcoin esetében, de nem feltétlenül azért, amiért a befektetők alapvetően gondolják.

Ahogy a bitcoin piaca most is a pénzpiacokkal együtt mozgott, hosszabb távon is ilyen megfontolások vezérelhetik az árfolyamot. Ilyenek a tartósan nulla közeli kamatszintek, amelyek mellett vonzóbb lehet egy olyan, jól kereskedhető és vonzó megtérülést ígérő eszköz, mint a bitcoin - véli Nigel Green, a deVere befektetési csoport vezetője.

Green szerint a mostani koronavírus-járvány csak erősíti a kriptodevizák piacát, mivel a befektetők a beomló hagyományos piacokon túl is keresnek valamilyen menedéket. A bitcoin szerepe, mint a digitális arany, egyre erősebbé válik - mondta a szakértő.

A bitcoin - és általában a digitális pénzek elfogadottsága - lassan halad, sok ország bizalmatlan a felügyelet nélküli termékek iránt. De Németország például nemrég elismerte a bitcoint legitim pénzpiaci termékként, és más országokban is haladgat a szabályozás.

Érdekes szempont, hogy a vírusjárvány, amely nyomán egyre többen kénytelenek átszokni általában is a digitális létre, és mindenhol igyekeznek száműzni a készpénzhasználatot, milyen hosszú távú hatással lehet a digitális pénzek világára.