Fordulat az amerikai tőzsdéken - a BUX felülteljesített

Kattintson a cikk megnyitásához

A Volkswagen németországi honlapján azt írják, hogy ha valaki lead náluk egy Euro 1-től 4-ig terjedő környezetvédelmi besorolású, tehát minimum tíz- maximum harminc éves, dízelmotoros autót, akkor kap 5000 euró kedvezményt, egy új Golf VII vásárlásakor. Ha valaki nagyobb modellt választ, a kedvezmény is magasabb, akár 8 ezer euró is lehet, sőt a Touareg után 10 ezer euró, vagyis több mint hárommillió forint jár, az Up! pedig kétezret jelent.