Fordulat közeleg, most kellene dollárt venni

Komolyan gyengült a dollár árfolyama 2017-ben a vezető devizákhoz képest, az euróval szemben 14 százalékkal értékelődött le az amerikai deviza. Van, aki szerint azonban közel a fordulat, és ismét érdemes lehet dollárt tartani.

Az euróval szemben 2017-ben 14 százalékkal értékelődött le az amerikai dollár árfolyama, pedig a piac többsége egy éve még az amerikai fizetőeszköz évek óta tartó erősödésének folytatódására számított. Erre meg is volt a logikus magyarázat, a szakértők többsége ugyanis azt gondolta, hogy a mivel a Fed előrébb jár már a szigorítási ciklusban a többi jegybanknál - pontosabban a Fed már szigorít, míg a többi nagy jegybank még lazít - ez elvileg az amerikai fizetőeszköz malmára hajtja a vizet.

De nem csak az euróval szemben szenvedett a dollár, a hat vezető devizából képzett devizakosárral szemben is pocsék teljesítményt nyújtott, az ICE dollárindexe is közel 10 százalékot esett, ilyen ennél többet csak 2003-ban csökkent.

Arra, hogy 2017 mégsem a dollár éve lesz, voltak intő jelek már év elejét megelőzően is. A Bank of America Merrill Lynch 2016 decemberi alapkezelői felmérése például azt mutatta, hogy a befektetők akkor a dollár vételeket látták a leginkább "zsúfolt piacnak". Ez azt jelenti, hogy az akkori általános vélekedés szerint a dollárvétel volt az a pozíció, amellyel a legtöbb szereplő rendelkezett, márpedig az ilyen helyzetekben általában korrekció következik az adott termék árfolyamában. Ennek ellenére akkor a többség a dollár erősödésére számított 2017-ben is. A hangulat januárban fordult nagyot, a felmérésben akkor hirtelen olyan sokan látták alulértékeltnek az eurót a dollárral szemben, mint utoljára 2003-ban.

A Bank of America Merrill Lynch szakértői ugyanakkor arra számítanak, hogy a tavalyi botlás után idén már tényleg erősödésnek indulhat a zöldhasú. Devizapiaci stratégiáik szerint erre alapvetően két okból lehet számítani, s ez pedig a jól ismert kamatemelési ciklus, valamint az amerikai adóreformok hatása. Ez utóbbi annyit tesz, hogy az elfogadott reformok szerint az amerikai cégek kedvező feltételekkel vihetik haza a külföldi leányvállalatoknál parkoltatott készpénz-állományukat, s a jövőben is kedvezőbb feltételekkel repatriálhatják profitjukat.

A piaci vélekedések szerint a külföldön tárolt készpénz hazavitele nem jár majd dollárerősödéssel, hiszen annak nagy része már így is dollárban áll külföldi számlákon. A befektetési bank elemzői azonban ezt nem így látják, saját elemzésük szerint nagyon sok az olyan iparág ugyanis, amelyben az amerikai cégek leányvállalatai inkább helyi devizában tartják a képződött nyereségüket.

A banknál úgy vélik, hogy a fenti folyamat hatására az első negyedévben akár az 1,1-es szintig erősödhet a dollár az euróval szemben, ez közel 10 százalékos erősödést jelentene a jelenlegi szintről. Ugyanakkor ha bekövetkezne egy ilyen mértékű dollárerősödés, akkor a BofA szakértői szerint a többi jegybank - különösen az Európai Központi Bank - ezt arra használná fel, hogy a korábban tervezettnél hamarabb kezdjen el szigorítani, így az év ezután következő részében már nem várható a zöldhasú további felértékelődése.

