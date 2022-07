Szerdán délelőtt folytatódott a forint zuhanása. A kora délelőtti órákban még 408 forint körüli euróárfolyam 11 óra előtt nem sokkal zuhanásba fordult, és pillanatok alatt megdőlt a 410 forintos euróval szembeni lélektani határ. A dollár ára is 401 forint fölé ugrott, a svájci franké megközelíti a 414 forintot. Az árfolyamgrafikon gyakorlatilag függőleges, nem látszik rajta, meddig tart a forint további esése. A többi valutával szemben is esik a forint, a zloty kivételével a régiós fizetőeszközökkel szemben is elérte az újabb mélypontokat.

Világszerte páriának számít a forint

A feltörekvő piacok leggyengébben teljesítő valutájává vált az idén a forint, amely 20 százalékot bukott a dollár ellenében az elmúlt hat hónapban a Bloomberg adatai szerint. A második legrosszabbul teljesítő valuta a török líra lett, ezt követi az argentin peso. A negatív sorrendben a zloty következik, majd a chilei peso, ezeknél a bukás már 15 százalék alatt van. A cseh korona, a román lej és a bolgár leva kiválóan teljesítenek a forinthoz képest, 10 százaléknál kisebb mértékben gyengültek a rekord erős dollárral szemben. A koreai won és a Fülöp-szigeteki peso még jobban állnak, csak 7-8 százalék körül van a veszteségük.

"A forint egyrészt az európai kilátások érdemi romlása, és az euró zuhanása miatt szakadt, de bőven szerepet játszottak a hazai gazdasággal kapcsolatos aggodalmak is. A gázárak robbanása egyszerre rontja a költségvetési és a folyó fizetési mérleg kilátásait, a gyengülő forint pedig tovább rontja a hazai gazdaság egyensúlyát az egyre drágább finanszírozáson keresztül, ami tovább gyengíti a forintot. A befektetők amiatt is aggódnak, hogy a gázárak okozta újabb problémákat az extraprofit adó kiterjesztésével oldaná meg a kormány, ami tovább rombolhatja a hazai gazdasággal szembeni bizalmat" - magyarázta Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője.

Tovább gyengülhet

"Több vezető devizával szemben is új történelmi mélypontra gyengült a hazai fizetőeszköz, az euró-forint árfolyamában 410 felett található a következő potenciális ellenállási szint, melyet a 416,75-ös szint követ. A 399,60-400,00-as tartomány már erős támaszt jelent. A dollár-forint jegyzésében is soha nem látott árfolyamot látunk, hamarosan elérhető lehet a 400-as szint" - tette ehhez hozzá az Equilor.

"Tegnap minden a forint ellen volt. A külpiaci hangulat, az EUR/USD további szakadása a tőzsdékkel együtt, illetve az általános menedékkeresés mind abba az irányba mozgatták a piacot, hogy még inkább eltávolodjon a 400 körüli szintektől, amit már lassan tényleg nyugvópontnak tekinthetünk korábbról. Szemlátomást a 410 a következő megálló, felette pedig egyelőre nem látni" - erősítik ezt meg a Raiffeisennél.