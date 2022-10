Milliméterekkel a történelmi mélypont előtt fordult meg tegnap a forint árfolyama. Az euró ára csaknem 426 forintig emelkedett délután, miután valamelyest mérséklődött 422 forint környékére. Az aggasztóan gyenge forintszint azóta is megmaradt. Csütörtökön nyitás után is 422 forint fölött volt az euró árfolyama. A dollár 426 forint fölött mozgott, a svájci frank 435 fölé is ment.

"Tegnap is nagy mozgásokat produkált a forint, az euró/forint megközelítette a történelmi csúcspontot, majd innen indult el egy kisebb forinterősödés. Jelenleg is 421 forint környéken tartózkodik az euró/forint árfolyama, láthatóan nem igazán tud elszakadni a 420 forintos szintektől. Segíthet a magyar devizának, hogy a dollár erősödése is kicsit alábbhagyott, így az euró/dollár árfolyama is újból közelíti a paritást jelentő 1 dolláros szintet" - közölte a KBC Equities

A jegybank likviditásszűkítő lépései is csökkenthetik a forint kínálatot a piacon. Tegnap a Magyar Nemzeti Bank (MNB) megtartotta az első hosszú futamidejű betéti tenderét, amelyen több mint 2000 milliárd forint értékben fogadott el ajánlatokat. A 2 hónapra szóló betét kamata az egyhetes betét plusz 1,14 százalék volt.

Csütörtökön az egyhetes betéti tenderét tartja a jegybank, az alapkamattal egyező, azaz 13 százalékos kamat mellett hirdették meg az új tendert. Emellett diszkontkötvény-aukcióra is sor kerül.