Erősödött valamelyest hétfőn este a forint a múlt heti történelmi mélypontok után. Kedden reggel nyitás után 407 forint körül járt az euró ára, a dollár szintén ezen a szinten volt, a svájci frank pedig 420 alá került.

A szakértők szerint a további árfolyamot az MNB mai kamatdöntő ülése befolyásolhatja a legnagyobb mértékben.

Ma mindenki az MNB-re figyel



Ma tartja a kamatdöntő ülését a magyar jegybank, ahol várhatóan 100 bázispontos kamatemelést hajthat végre a monetáris tanács. Ezzel már 11,75 százalékra nőne az alapkamat mértéke itthon, így ez hatással lehet ma az euró/forint árfolyamára is. Az infláció továbbra is emelkedő pályán mozog, így a jegybank valószínűsíthetően nem léphet a fékre, a vártnál kisebb mértékű kamatemelés akár negatív hatásokat eredményezhetne a forint esetében is - mondják a KBC Equities szakértői.

Az Equilor elemzői szerint is folytatódik ma a kamatemelési ciklus. Szintén 100 bázispontos kamatemelésre számítanak, amit csütörtökön ugyanekkora mértékű szigorítás követhet az egyhetes betéti tenderen. A Bloomberg-konszenzusa 50-125 bázispontos szigorítások között szóródik, de az elemzők többsége, és a piac is 100 bázispontos emelést vár.

Más bejelentésre is szükség lehet a forint érdekében

E lépéssel a jegybank nem igazán fordítaná meg a forint gyengülő trendjét, ezért más bejelentésre is szükség lehet, mivel mind az euró-forint, mind a dollár-forint árfolyama a mindenkori történelmi maximum közelében mozog, mely további felfelé mutató inflációs kockázatot hordoz magában. Logikus lépés lenne a bankok kötelező tartalékrátájának emelése, mely 2016. december 1-je óta 1 százalékon áll. Itt egy 50 vagy 100 bázispontos emelés jelentős likviditás-elszívó hatású lépés lenne, és segíthetné a forint árfolyamának korrekcióját - vélik az Equilornál.

A hétfői és kedd délelőtti forinterősödést a KBC szerint a dollár gyengülése is segítette. Az európai energiaválság kapcsán viszont továbbra is nagy a bizonytalanság, így ez hosszabb távon is befolyásolhatja a forint mozgását.