Gyengüléssel indította a hét utolsó napját a forint. Piacnyitás után azonnal zuhanni kezdett az árfolyam, az euró ára hirtelen 412,3 forintra ugrott, a dolláré 398-ig emelkedett. Éjjel még 411,5 forint körül járt az euró, a dollár is 1-1,5 forinttal olcsóbb volt. Csütörtökön napközben viszont hatalmas kilengések voltak a kurzusban, az euró 415, a dollár 402 forint fölött is járt.

"A Fed döntéshozók további szigorításokkal kapcsolatos üzeneti erősítették a dollárt az euróval és a főbb devizákkal szemben. A Fed döntéshozók szerint további kamatemelésekre van szükség, amit az előző napi, vártnál jobb kiskereskedelmi adatok, valamint a munkanélküli kérelmek csökkenő száma is megerősített. A Fed kamatemeléseinek várt tetőzése ismét kissé 5% fölé emelkedett, amit jövő tavaszra érhet el, azonban a jövő év végére már kamatcsökkentést áraznak a piacok, így a 2-10 éves állampapírok közötti különbözet tovább mélyült, ami recessziót jelez előre.

A reggeli órákban még erősödött a forint, azonban az uniós forrásokkal kapcsolatos egymásnak homlokegyenest ellentmondó hírek és események össze-vissza rángatták.

Így először meredeken gyengült, miután az Európai Parlament két évig megtiltaná a kifizetéseket, majd élesen erősödött, miután egy európai bizottsági forrás szerint feltételekkel megszülethet a megegyezés. A forint gyengüléséhez természetesen a dollár erősödése is hozzájárult, csakúgy, mint a régiós devizák gyengüléséhez, azok azonban jóval kisebb mértékben gyengültek" - mondta Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője.

Az Equilornál is az uniós forrásokról szóló híreket emelik ki a forintárfolyammal kapcsolatban, a magyar fizetőeszköz jövője emiatt eléggé labilis. "A tegnap érkező, akár egymásnak is ellentmondó uniós hírek hatására nagyobb mozgást láthattunk a hazai fizetőeszköz árfolyamában, az euró-forint jegyzése a 408-as szintről 416-ig ugrott fel, majd 411-nél zárt. 411 közelében több fontos szint is látható, többek között a 30 és az 50 napos mozgóátlag, így kiemelten érdemes figyelni rá, áttörése esetén elérhető lehet a 416-417-es zóna, míg támaszok továbbra is 405-nél, majd 400-nál húzódnak" - közölte a brókercég.