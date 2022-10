Az Európai Központ Bankra (ECB) figyeltek ma a piacok. A Christine Lagarde által vezetett testület 0,75 bázisponttal 1,5 százalékosra emelte az alapkamatot, amely utoljára 2009-ben volt hasonlóan magas. A döntésre a magas infláció megfékezése érdekében volt szükség.

A szigorítást a piac nem tartotta elegendőnek, az euró/dollár árfolyama ismét átvitte a paritást, egy euró egy dollár körül jár most, holott az elmúlt napokban jellemzően a közös uniós fizetőeszköz erősebb volt az amerikai pénznél.

"Tegnap folytatódott az emelkedés, az árfolyam megközelítette az 1,0110 alatt húzódó ellenállási szintet, ahol meg is akadt a mozgás. A délutáni irány az EKB üzeneteitől függ majd, amennyiben a vártnál óvatosabban fogalmaz a jegybank, jöhet egy korrekció, akár az 50 napos mozgóátlag visszatesztelése is 0,9892-nél, de nem számítunk arra, hogy a jegyzés visszatérne a csökkenő trendcsatornába. A technikai kép alapján a következő időszakban folytatódhat az emelkedés" - közölte az Equilor.

Az euró gyengülésének hírére egy pillanatra a forint is megremegett, de most már ismét 410 forint alatt jegyzik az eurót. A dollár ár 409 alá ment, a svájci frankkal szemben is visszaerősödött a forint 413 alá, az angol font 474 forint körül van, bár reggel volt 470 alatt is. A forint szempontjából kritikus, hogy az euró/forint árfolyam a 410-es határ alatt marad-e. Ha így történik, akkor erősödhet tovább is a magyar fizetőeszköz 405 vagy 400 körüli szintre is akár az euró ellenében.