A forint árfolyamának alakulása az idei évben az egyik legfontosabb tényező volt mind a magyar gazdaság, mind a befektetők, sőt, szinte minden hazai megtakarító szempontjából. Négy évi gyengélkedés után idén felgyorsult a folyamat, az euróhoz képest árfolyam átlépte a bűvös 400-as szintet, amit korábban sokan elképzelhetetlennek tartottak. A jelenség ráadásul nem átmeneti volt: tartósan a szint gyenge oldalán ragadt a hazai fizetőeszköz.

Fizetési mérleg, uniós források, dollár

A jelentős gyengülés fundamentális okai között leginkább a fizetési mérleg hiánya szerepelt, ugyanakkor döntő volt az a bizonytalanság, hogy az ország hozzájut-e az uniós forrásokhoz. Gyakran emlegették a tényezők között a dollár euróhoz képesti mozgását: az volt a vélekedés, hogy az erősödő dollár egyfajta tőkemenekítést jelent, így a világ sok valutája nyomás alá kerül ilyenkor.

Kétségtelen, hogy a dollár az év első felében óriási erősödést produkált a főbb világvalutákhoz képest: míg januárban az euróért 1,15 dollárt adtak, nyáron már elérte a paritást (amikor egy euró épp egy dollárt ér), majd szeptember végére 0,96 dollárig süllyedt az euró.

Kép: stooq.com

Ez szokatlanul nagy mozgás a világ két legnagyobb valutája között, és leginkább azzal indokolták, hogy míg az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed immár meredeken emeli a dollár alapkamatát, és az 4-5 százalék között tetőzhet, addig az Európai Központi Bank (EKB) sokkal később kezdte meg a kamatemelési ciklust, és a piac arra számított, hogy az amerikainál sokkal kisebb lesz a mérték.

Változtak a tényezők

A forint árfolyamát befolyásoló tényezőkben most erőteljes változás következett be. Az uniós források ügyében megegyezés született az utolsó pillanatban, Magyarország nem veszít pénzt, legfeljebb lassabb lesz a pénz érkezésének üteme. Ez egyrészt az ország iránti bizalmat erősen megnöveli, másrészt az érkező nagyösszegű euró forintra váltása biztosítja a fizetési mérleg hiányából eredő euró-keresletet, sőt, lehetővé teszi a devizatartalékok növelését is.

A dollár trendje is megfordult: ősszel már látszott, hogy az EKB és komolyabban gondolja az infláció elleni harcot, és a korábban tervezettnél erősebb lesz a kamatemelési ciklus. Az euró hamar vissza is erősödött a dollárhoz képest a paritás fölé, sőt, az elmúlt hetekben 1,05-ig erősödött vele szemben.

Csütörtökön az EKB ismét kamatot emelt, ezúttal 50 bázisponttal, és egyúttal jelezte, hogy több ugyanilyen lépés várható, vagyis a jelenleg 2,5 százalékos alapkamat jóval magasabban tetőzhet, mint korábban gondolták: akár a dollár kamatszintjét is megközelíti. Ezáltal a két deviza közti kamatkülönbség, ami a dollár erősödésének fő hajtóereje volt, minimális lesz vagy akár meg is szűnik, és ez azonnal további erőteljes dollárgyengülést eredményezett: a kamatdöntés után 1,07 dollár fölé emelkedett az euró, ezzel az idei gyengülés több mint felét le is dolgozta.

A kritikus szint

A forint árfolyamában ezek a kedvező tényezők eddig csak mérsékelten mutatkoztak, bár kétségtelen, hogy a kedvező hírek döntően az elmúlt napokban láttak napvilágot, így még nem volt idő komolyabb reakcióra, amit a közelgő ünnepi időszak is indokolhat. Mindazonáltal az októberben látott 434 forintos eurónkénti legrosszabb értékhez képest két hónap alatt a mostani 406 körüli szint jelentős javulásnak tekinthető.

Ahhoz azonban, hogy a trend megforduljon,

az árfolyamnak újra át kéne lépnie a 400-as szintet az erős irányba, és tartósan a 3-assal kezdődő tartományban is kellene maradnia.

Ezt az említett tényezőkön kívül az is segítheti, hogy a jegybanki alapkamat magas, így ha a befektetők immár bíznak abban, hogy megszakadt a forint gyengülő trendje, az euróhoz képest több mint 10 százalékponttal magasabb forintkamat tömegesen arra ösztönözheti őket, hogy forintot vásároljanak. Ha az erősödő trend megindul, az eddigi, a forint gyengülésére számító short pozíciók tulajdonosai a pozíciók zárására kényszerülhetnek, ami ugyancsak jelentős forintkeresletet generál.

Kép: stooq.com

A jövő év első hónapja így döntő lehet a forint régóta várt erősödése szempontjából: az ünnepek után elvileg semmi akadálya, hogy az említett kedvező tényezők hatása akadálytalanul jelentkezzen a piacon. Ez az infláció csökkentése szempontjából is fontos lenne, hisz a forint jelentős gyengülése az import drágulása által komoly inflációnövelő tényező lett.