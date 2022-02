A múlt hét végéig meglepően stabilan állták a sarat a feltörekvő piacok az Ukrán határon éleződő konfliktus ellenére. A jelek szerint a befektetőket a geopolitikai helyzetnél egyelőre jobban aggasztja az, hogy a nagy jegybankok mikor és hogyan vágnak bele a szigorítási ciklusukba - írja összefoglalójában a Bloomberg.

Akár a részvényeket, akár a helyi devizákat nézzük, a feltörekvő piacok eddig idén nem teljesítenek igazán rosszul. Néhányukban az infláció miatt szigorúbbá váló jegybankok, másokban a nyersanyagárak emelkedés segített abban, hogy 24 legfontosabb feltörekvő piaci deviza mintegy fele erősödni tudjon a vezető devizákkal szemben, miközben az elemzők azt várják, hogy a feltörekvő országok nagy cégeinek nyeresége 8 éve nem látott mértékben fog növekedni idén.

A jelek szerint az optimista elemzői várakozások az befektetők kockázatvállalási hajlandóságával találkozott, ezt mutatja a feltörekvő országok között igazán jó hőmérőnek számító Dél-Afrika, amelynek helyi devizában denominált kötvényein idén eddig 6 százalékot lehetett nyerni.

A feltörekvő piaci eszközök meglehetősen ellenállónak bizonyultak az elmúlt pár hónap során, miközben az orosz-ukrán feszültség egyre inkább emelkedett. Oroszországot a befektetők sajátos történetként kezelik, amelyről egyelőre úgy vélik, nem nagyon fertős majd meg más feltörekvő piaci eszközöket a befektetői hangulaton keresztül - mondta Phoenix Kalen, a Société Générale feltörekvő piaci elemzőosztályának vezetője.

Bár a Wall Street a jelek szerint aggódik a moszkvai és kijevi fejlemények miatt, nagyon sok befektető vélekedik úgy, sokkal fontosabb, hogy a Federal Reserve és más nagy jegybankok kamatemelései hogyan érintik a globális növekedést, illetve a járvány alatt a pénzügyi rendszerbe pumpált extra likviditás kivonásának milyen hatásai lehetnek.

A nagy meghatározó tényező egy másik nagy harc lesz. Az organikus globális növekedés harca a fiskális és likviditási stimulusok kivonása ellen. A feltörekvő piaci eszközök már beárazták a rossz hírek legnagyobb részét az elmúlt évtizedben, s ezért nem várunk nagy újraárazást - mondta Jack McIntyre, a Brandywine Global Investment Management portfólió menedzsere, aki szerint a nyugat és Oroszország közötti feszültség hamarosan enyhülni kezdhet.

Az optimista vélemények ellenére a geopolitikai kockázat jelen van. A kiterjedt és komoly katonai konfliktus megrázhatja a globális piacokat, s hatással lehet a növekedésre és az inflációra is. Ennek egyértelmű jele, hogy az elmúlt héten az árfolyamok nagyon érzékenyen reagáltak a feszültség enyhüléséről és erősödéséről szóló hírekre egyaránt.

Ha éleződik a helyzet, annak ezért lesz hatása

A GeoQuant nevű elemzőcég modelljei azt mutatják, hogy Oroszországban a politikai kockázat november 7-e óta minden nap emelkedik. Ugyanakkor ezt a feltörekvő piaci devizák erősödése kísérte, ami azt mutatja, hogy az egymást követő kamatemelések a feltörekvő piaci jegybankok részéről fontosabbak voltak a befektetők számára a geopolitikai kockázatoknál.

Ha Oroszország Ukrajna megtámadása mellett döntene, az az olajárak komoly megugrásával járhatna, s ebben a helyzetben a feltörekvő piacok teljesítménye ketté válhatna, az energia importőrök és az exportőrök csoportjára. A megemelkedett energiaárak már most is hatással vannak a keresleti és kínálat viszonyokra, s ez például a közel-keleten jó lehetőségeket teremt, a régió hitelminősítése és az ott elérhető hozamok már így is kedvezőek - mondta Anders Faergemann, a PineBrideg Investments portfólió menedzsere.

A Sociétét Générale szakembere, Kalen szerint ha eszkalálódna az orosz helyzet, arra azonnal érzékenyen és negatívan reagálna a lengyel zloty, a román lej, a cseh korona és a magyar forint egyaránt. A bizonytalanság már így is komoly nyomot hagyott az orosz eszközök megítélésén. A rubel idén három százalékkal értékelődött le. Az orosz tőzsde vezető indexe, az RTS október végi csúcsa óta 27 százalékkal zuhant.

Ez azonban a kitartóan optimistákat nem tudta eltántorítani attól, hogy kedvező ajánlásokat fogalmazzanak meg az orosz eszközökre. A BNP Paribas Asset Management például kitart az orosz és az ukrán kötvények mellett - mondta el a hírügynökségnek a cég feltörekvő piaci vezető kötvénystratégája. A londoni alapkezelő cég, a Legal & General Group szakértői pedig azt mondták, ők úgy vélik, végül nem történik meg Ukrajna teljes inváziója, inkább az a fajta befagyott konfliktus nyúlik tovább, ami az elmúlt 8 évre volt jellemző. Ők mindenesetre még hozzávettek eddigi ukrán vállalati kötvényekből álló portfóliójukhoz. Úgy látják, a mostani helyzet nem új, s épp emiatt olcsók az ukrán eszközök.