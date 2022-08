Hullámvasúton járt a héten a forintárfolyam. Hétfőn jól kezdett, kedden azonban arra a hírre, hogy nem érkezik meg az orosz kőolaj Magyarországra, meredeken esett a magyar valuta is. Miután újraindult a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, ismét kisütött a nap a forint fölött. Pénteken az euró jegyzése 392, a dolláré 381 forint környékére esett vissza, amire másfél hónapja nem volt példa.

Ráadásul a szakértők is optimisták a magyar valutával kapcsolatban. "A technikai kép továbbra is lefelé mutat, komolyabb forinterősödés a 392,6-es támasz szignifikáns letörése esetén jöhetne, ez esetben a következő támaszok 389-390 között, majd 382,50 közelében húzódnak" - közölte az Equilor Befektetési Zrt.

"Ismét a 393 forintos szinteket próbálta tegnap letörni az euró/forint árfolyama, 390 forint alatt utoljára nyár elején járt az euró, így a jelenlegi szintek erős támaszt képeznek. A Magyar Nemzeti Bank nem emelt az egyhetes betéti kamatán tegnap, azonban látható, hogy enélkül is tartani tudja magát a magyar deviza. Emellett pozitívum, hogy a dollár is gyengülés jeleit produkálja, a kedvező inflációs adatot követően az euró/dollár árfolyama is emelkedésnek indult" - tette ehhez hozzá a KBC Equities.