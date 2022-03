Az orosz-ukrán háború egyik következményeként nem csak az útlevél kiváltási kedv nőtt meg jelentősen a magyarok körében, de a valutavásárlások felpörgéséről is beszámoltak a pénzváltók az elmúlt napokban. Azonban annak, aki forintját más devizára akarja váltani, korántsem mindegy mit vesz. Az euró az elmúlt hetekben jelentősen gyengült a konfliktus hatására, a szakértők szerint azonban benne van a pakliban, hogy még tovább fog gyengülni, s elérheti a dollárral szembeni árfolyam a paritást is.

Ukrajna orosz lerohanása és az erre való készülődésről érkező hírek nyomán amúgy is az euró volt az elmúlt időszak egyik legrosszabbul teljesítő devizája a nagy gazdaságok fizetőeszközei közül - hívja fel a figyelmet elemzésében a Bloomberg. A közös pénz árfolyama a dollárral szemben mintegy 4 százalékot csökkent az elmúlt egy hónapban, s pénteken már az 1,1-es szint alá is benézett a keresztárfolyam.

Az ok egyszerű, az Oroszországra kivetett szankciók várhatóan jelentősen fékezik az európai gazdasági növekedést. Ezáltal egyre valószínűbb, hogy az amerikai és az európai monetáris politika még jobban elválik egymástól. Míg előbbi esetében továbbra is a szigorítások, kamatemelések és a kvantitatív lazításból való kivonulás van napirenden, addig utóbbinál ez a folyamat valószínűleg távolabbra tolódik. Ráadásul devizapiaci szakértők szerint az összes tőkepiaci instrumentum közül most az euró/dollár keresztárfolyam tűnik a a leglikvidebb eszköznek a háború jelentette újabb és újabb kockázatok lereagálására.

Ez a háború most úgy néz ki, hosszú ideig fog tartani, s ha ez így van, akkor 12-18 hónapon belül elképzelhető, hogy a keresztárfolyam tesztelni fogja a paritást - mondta Stephen Miller, CI Financial Corp. szakértője a hírügynökségnek. A Bloomberg devizaárfolyam előrejelző modellje szerint annak valószínűsége, hogy ez megtörténjen idén, 9,6 százalékra emelkedett az egy hónappal ezelőtti 2,4 százalékról, amikor a legtöbb megfigyelő elképzelhetetlennek tartott egy hasonló mértékű orosz inváziót.

Ráadásul az euró gyors leértékelődését erősítheti az, hogy az elemzők és alapkezelők az év elején kifejezetten optimisták voltak az európai gazdasággal és részvénypiaci kilátásokkal kapcsolatban. Így most egy felülsúlyozott állapotból kell hozzáigazítaniuk portfólióikat a rideg valósághoz. A Bank of America alapkezelői felmérésében még február közepén is nettó 30 százalékuk felülsúlyozta azokat portfólióján belül a megszokott súlyokhoz képest.

A bank elemzői egyébként egy elhúzódó háború esetén azzal számolnak, hogy az eurózóna beszerzési menedzserindex a korábbi előrejelzésükben szereplő 52 helyett egészen 49 pontig eshet. Többek között emiatt is javasolják az európai részvények alulsúlyozását, ezek árfolyamába ugyanis úgy vélik, még nem épültek be teljesen a negatív hatások. Az Euro Stoxx 600-as részvényindex mostani becslésük szerint a harmadik negyedévig akár tovább 7 százalékkal, 410 pontig is eshet. Az index január elején 494 ponton állt.