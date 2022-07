Továbbra sem áll jól a forint szénája. Pénteken ugyan csaknem 400 forint környékére esett az euró/forint kurzus, miután a kormány és a jegybank is kiállt a magyar fizetőeszköz mellett. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter is hangsúlyozta a kormányinfón, hogy nem jó, ha a forint hirtelen gyengül, és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is bejelentette, a csütörtöki betéti tenderen végrehajtott 200 bázispontos kamatemelés után ezen a héten - bár eredetileg ez nem lett volna kamatdöntő ülés - az MNB monetáris tanácsa szigorítást tervez.

A piacok viszont csak ideiglenesen nyugodtak meg, hétfőn már ismét 409 forint körüli árfolyamon jegyezték az eurót, a dollár pedig 404 forint fölé emelkedett. Pénteken a dollár ára 395 forint környékén mozgott.

"Elég mozgalmas hetet tudhat a háta mögött a forint, így a múlt héten ismét új történelmi csúcsot döntött az euró/forint árfolyama, ennek köszönhetően a jegybank jelentős kamatemelést hajtott végre. Rövid időre a 400 forintos szintek környékére visszajött az árfolyam, azonban egyelőre nem tud ez alá igazán beerősödni a magyar deviza. Emellett a dollár folyamatos erősödése is igencsak negatív hír a régiós devizákra nézve. A héten érkezik az amerikai júniusi inflációs adat, amely a kamatemelés szempontjából is meghatározó lehet, így akár egy szigorúbb lépés további erősödést eredményezhet a dollár esetében - mondták a KBC Equities elemzői. "

"Ismét gyengül a forint, nem tesz jót az árfolyamnak, hogy az Egyesült Államok felmondja az adómegállapodást. A következő fontos ellenállási szint 410,22-nél található, áttörése esetén felfelé indulhat a jegyzés, az újabb ellenállás 416,78-nál található. A technikai elemzések által figyelt RSI indikátor még nem jelez túlvettséget, ez nem túl jó jel a forint szempontjából - közölte az Equilor.

A hazai lakosságban a forint mélyrepülését látva egyre többször merül fel a kérdés: érdemes-e euróba vagy dollárba átváltani a befektetéseket. Cikkünk ebben a témában itt olvasható.