A forint nehéz napon van túl szerdán: este 18:30-kor gyengült az euróval szemben is, és 0,05 százalékkal a nyitó szint alatt állva 406,9-re szökött fel a váltás. Napközben azonban ennél gyengébb szintekre is esett az európai fizetőeszközhöz képest, 408,77 felett is járt a kurzus a Stooq.com adatai szerint.

A dollárral szemben is gyengébb napja volt a forintnak, mivel napközben a 413,97-es szint közelébe drágult a valutaváltás. Estére azonban enyhe visszaerősödéssel 412,22-re javított az árfolyam, ami már csak 0,1 százalékos napon belüli esést jelent.

Az euró napközben rendesen ledolgozta a dollárral szembeni veszteségét, majdnem elérve ezzel a paritást, de végül 0,9915-nél lefelé fordult az árfolyam: este már csak 0,9876 volt az euró-dollár kurzus.

A valutapiacokat leginkább a Federal Reserve szerda esti kamatdöntésének árazása határozta meg: várhatóan újabb 75 pontos emelést hajt végre az amerikai jegybank, ami ismét a zöldhasú erősödését hozhatja. Az ok, hogy a magas amerikai kamatszintek miatt a kötvénypiacok felé indulhat el a pénzpiaci tőke, ami miatt a tőzsdék gyengülni kezdenek, a feltörekvő piacokról pedig kiáramlanak a befektetések. Ráadásul ilyen helyzetekben spekulációs célponttá is válnak a kisebb forgalmú devizák, mint amilyen a forint is.

A svájci frank, amely kedvelt tartalékvaluta, is erősödni kezdett, ami arra utal, hogy beindult a devizapiaci biztonsági játék. A frank és a forint váltása 0,2 százalékot drágult, így 18:30-kor a váltás már 412,5 volt, de a napon belüli csúcsot a 414,715-ös szint jelentette.

A régión belül a forint megint alulteljesítő volt: a román lej 0,4, a lengyel zloty 0,1 százalékkal erősödött. A lehangoló cseh makrogazdasági adatok alapján, amelyek már a GDP zsugorodását mutatják, a koronát erősen lefékezték, és a forint 0,2 százalékot erősödött.