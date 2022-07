Nagyon rossz napja volt a forintnak kedden, az euró árfolyama délután a 410 forintos szint közelében döntött új rekordot, a dollár pedig 399 forintnál is járt.

Szerda reggel a Stooq.com adatai szerint nem sokkal reggel 7 óra után 408 forint volt az euró és 398 forint a dollár, ez nagyon mértékelt forinterősödést jelent, a keddi több forinttal történő ugrásokhoz képest viszont inkább stagnálásnak mondható. Kérdés, hogy a magyarországi piacnyitás után merre indul majd a deviza.

A forint gyengén szerepelt az idén, januárban még 360 forint alatti árfolyamokra is volt példa. Ahhoz képest a mostani jegyzések több mint 10 százalékos gyengülést jelentenek. Szakértők szerint a bizonytalan nemzetközi befektetői környezet, a kockázatvállalási hajlandóság csökkenése is szerepet játszik a forintgyengülésben, emellett a magyar hiány alakulása is rontja a deviza helyzetét.