Hétfőn bekövetkezett az, ami azért elég régóta várható volt, az euró forinttal szembeni árfolyama átvitte a pszichológiailag fontosnak tartott 400-as szintet, s egy időre meg is kapaszkodott ott, hogy aztán keddre egy kissé visszakorrigáljon. Az árfolyam 402,5 forinton érte el maximumát és zárásra csúszott csak 400 forint alá a kurzus.

A jó hír az, hogy talán a 400 forintos szint talán eléri azt az ingerküszöböt, amikor már az MNB is beavatkozik a forint túl gyors gyengülésének megakadályozása érdekében - az Erste Befektetési Zrt. elemzői például kedden és szerdán nem tartanak kizártnak verbális intervenciót , illetve később kamatemelést sem - s ezzel lassíthatja, sőt, rövid távon meg is fordíthatja a mozgás irányát. Van más elemző is, aki elképzelhetőnek tartja, ha a hangulat változik, akkor megtorpanás, visszaerősödés jöhet.

A rossz hír viszont az, hogy a forint hosszabb távú technikai képe alapján egy a jelenleginél jóval gyengébb árfolyam is elképzelhető.

Folyamatosan lépked felfelé az árfolyam

Az euró árfolyama a forinttal szemben a koronavírus-járvány első hulláma idején ugrott nagyot, egészen 370 forintig, s majd a következő közel két évet egy a nagyjából 345 és 370 forint közötti sávban való mozgással töltötte.

Ebből lökte ki – nem túl meglepő módon felfelé – az Ukrajna elleni orosz agresszió nyomán kialakuló negatív piaci hangulat ismét az árfolyamot, s az első körben az teljesítette is a korábbi sávozás szélességéből számolt 395 forint körüli célárfolyamot, sőt már akkor is néhány 10 fillérre megközelítette a 400 forintos szintet. Onnan aztán 370 forint alá korrigált vissza a kurzus, majd egy meredek trendcsatornában indult felfelé, s jutott el hétfőn a 400 euró feletti tartományba.

A kurzus az év eleje óta már kétszer pattant vissza a 400 forint közeli szintekről, s érdemes észrevenni, hogy valójában szignifikánsan most sem törte át.

A 402,5 forint ugyanis sem a technikai elemzésben szignifikánsnak tekinthető 3 százalékos mértékkel, sem pedig a 14 napos volatilitás 5 forintos mértékével nem haladja meg a márciusi, 399,58 forintos csúcsot, így technikai értelemben újabb csúcsról és kitörésről még nem lehet beszélni.

Az euró útja felfelé a forinttal szemben Kép: Napi.hu , stooq.com

Ugyanakkor hosszabb távon ha megtörténne a kitörés 410 forint fölé, akkor egy március óta kiépült emelkedő háromszög alakzat is validálódna.

Ennek magassága mintegy 30 forint, tehát ebben az esetben a mozgás további célját 428-429 forintra lehetne belőni.

Erős szint lehet a 400

Most viszont az tűnik valószínűbbnek - a forint elmúlt két évtizedben bemutatott mozgását figyelve - hogy a 400 forint körüli zóna keményebb diónak bizonyul, s talán visszakorrigálhat innen legalábbis átmeneti időre az árfolyam. Ebben az esetben a forint erősödésének első körben a már említett emelkedő rövidtávú trendcsatorna alja 390 forinton, illetve az ebben az emelkedésben megjárt korábbi mélypontok lehetnek akadályai.

A mostani középtávú emelkedő trend alja, 367 forintnál nagyon erős támasz lenne, s az utolsó legális mélypontnak tekinthető 352 forintnál erősebb árfolyamhoz valami alapvető fundamentális fordulatra lenne szükség a világban és Magyarországon egyaránt.

Hosszú távon viszont mivel az emelkedő trend logikájából az következik, hogy egyre magasabb csúcsokat emelkedő mélypontok követnek, majd még magasabb csúcsok, ezért az várható, hogy a 400 forintos szint sem jelent majd örökké akadályt a forintgyengülés előtt.

Összefoglalva: