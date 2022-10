Az egyiptomi font rekordalacsony szintre gyengült, miközben a kairói kormány igyekszik hitelt szerezni a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF). A font kedden 0,2 százalékkal 19,6736-ra esett a dollárral szemben devizapiacon, és ezzel a Bloomberg által összeállított adatok szerint meghaladta a 2016 decemberében elért 19,6725-ös rekordalacsony szintet.

A világ legnagyobb bankjai közül néhányan azt mondták, hogy az egyiptomi font még mindig túl drága, és az IMF lazább árfolyamot követelne – még azután is, hogy a központi bank márciusban mintegy 15 százalékkal leértékelte a valutát. A kormány már elismerte, hogy a gazdaság támogatásához rugalmasabb valutára van szükség.

Miközben a dollár emelkedése megterhelte Egyiptom kereskedelmi partnereinek és más fejlődő országok valutáit, az ukrajnai orosz invázió okozta energia- és élelmiszersokkok szintén pénzügyi nehézséget okoznak az észak-afrikai országnak.

Mohamed Maait pénzügyminiszter szeptemberben azt mondta a Bloombergnek, hogy Egyiptom reméli, hogy egy-két hónapon belül sikerül megállapodnia az IMF-fel, bár a hitel összegét még nem határozták meg. Egyiptom több mint 22 milliárd dolláros betét- és befektetési ígéretet is kapott gazdag öböl menti arab szövetségeseitől, és Japán és Kína lehetséges finanszírozása is szóba került. 2016-ban a kormány beleegyezett egy 12 milliárd dolláros IMF-programba, és leértékelte a valutát, olyan intézkedések mellett kötelezte el magát, amelyek a külföldi befektetők számára vonzóvá tették.

A forint most formába lendült

Hétfőn a forint új történelmi mélypontra esett az euróval szemben: a kurzus 426,091-ig szökött fel, miután a magyar fizetőeszköz erősödni tudott. Kedden 14:15-kor az árfolyam már 417,5-re zárkózott fel a Stooq.com adatai szerint.

Szemben az egyiptomi egyre mélyülő válsággal a forint esetében nincs egy valódi ok, amely gyengítené az árfolyamot. A magas energiaárak ugyan negatívan befolyásolják a kurzust, de ez az euróra és a régiós valutákra is igaz. Az MNB ugyan jelezte múlt kedden, hogy a 13 százalékra emelt alapkamatszint után nem lépne többet, de ezt a piacok már az előző héten beárazták. Az uniós források hiánya pedig ugyan alacsony tartja a magyar devizakészleteket, de összességében már ezt is beárazták a piacok.