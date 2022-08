A forint erős hetet zárt a héten, mivel a kormány az elmúlt időszakban több megszorításról döntött, ami megnyugtatta a piacokat. Már a rezsicsökkentés részleges kivezetésének híre is erősítette az árfolyamot, de a hatósági áras tankolás korlátozása is nyereséget hozott az euróval szemben. Mindemellett a Magyar Nemzeti Bank is kitart a szigorítás mellett, hovatovább pénteken az ipari termelésről szóló júliusi adatok is pozitív üzenetet küldhettek a piacoknak.

Péntek reggel 9-kor az euró már benézett a lélektani határt jelentő 395-ös árfolyam alá, 394,1 volt a váltás. Ez napon belül 0,35 százalék körüli erősödést jelent a forintnak, ami azt jelenti, hogy 1,3 forinttal lett olcsóbb egy euró – derül ki a Stooq.com adataiból.

A forint kirobbanó formáját sugalló képet árnyalja, hogy a közös európai valuta viszont gyengülésben van a dollárral szemben. Az egyre fenyegetőbb téli gázellátási problémák miatt most az elmúlt két hét erősődő trendjét megtörve, 0,1 százalék felett veszített az euró a dollárhoz képest, a váltás most 1,025 alatt van – látszik a portál adataiból.

A forint így a zöldhasúhoz képest kevésbé tudott zárkózni, de így is 385-nél van a váltás, viszont ez csak 0,22 százalékos erősödést jelent a nyitáshoz képest. Viszont nagyon messzire kerül a július eleji 414,43-as történelmi mélypont.

A forint nyeresége a régiós valutákkal szemben is látványos: a cseh koronához képest is 0,4 százalék körüli volt az erősödés, a román lejjel szemben 0,3, a lengyel zlotyra 0,45 százalékos volt a zárkózás.