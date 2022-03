Ütemes gyengüléssel kezdi a forint a napot: az euróval szemben 0,3 százalékkal ér kevesebbet, a kurzus már eléri 377,7-es váltást. Kedden az orosz-ukrán válság miatt új történelmi mélypontra süllyedt a forint az euróval szemben: 379,76-ig esett.

A dollár még nagyobb pluszban van a magyar fizetőeszközhöz képest: 1,45 forinttal a kedd éjféli szint felett, 340,25 most a dollár/forint váltás. Az elmúlt egy év leggyengébb szintjének közelében van így a forint: 340,503 az eddigi legnagyobb mélypont.

A dollár az euróval szemben tudott erősödni 0,2 százalékkal, az 1,1099-es szint közelében van az árfolyam.

A rubel már 95,09 közelében van, az orosz jegybank aktív beavatkozása mellett is 14,4 százalékos mínusszal indult a reggel az esti záróárhoz képest. Ráadásul szerdán reggel már új mélypontot is összehozott a dollárral szemben: 108,79 rubeles szinten is állt az amerikai fizetőeszköz.

A régiós valuták közül a cseh korona -0,03 százalékos mínusszal állt az euróval szemben reggel 8-kor, a lengyel zloty viszont 0,35 százalékkal gyengülve 4,76-os váltással állt.