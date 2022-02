A Ukrajna ellen indított orosz támadás a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon is jelentős elmozdulásokat okozott a héten.

A forint az euróval és a dollárral szemben jelentősen gyengült csütörtökön a többi régiós devizával - a lengyel zlotyval és a cseh koronával - együtt. Aznap az euró 370 forint felett is járt. Pénteken azonban javított a magyar deviza.

Az EUR/HUF rövid távon még maradhat a mostani rázós terepen, amiben akár a napokban tapasztalt 372 körüli szintek feletti új csúcsok is könnyen összejöhetnek, de nagyobb lefordulások is jöhetnek annak függvényében, hogy a szomszédos fejlemények hogy alakulnak

- derül ki a magyar Raiffeisen Bank elemzéséből.

Lényegében akármennyire is elhúzódik Ukrajna orosz megszállása, pontosabban lerohanása, illetve Kijev, továbbá a politikai vezetés megbénítása, a pénzügyi piacok számára rövid távon ez további jókora bizonytalanságot jelenthet, amely csak fokozatos visszarendeződéssel kecsegtet jelen pillanatban. Amennyiben a helyzet a most felvázolt forgatókönyvekhez képest is tovább romlik a NATO határán, úgy a befektetők akár sokkal látványosabban is elmozdulhatnak a nagyobb biztonsággal kecsegtető állampapírpiacok felé, amelyeknek némileg el is kel a támogatás, miután a központi bankok fokozatosan kihátrálnak mögülük.

Gazdaságilag, ha a pénzügyi piacok nyugvópontra is kerülnek, a geopolitikai bizonytalanság sajnos tartósabban is aggasztóbb szinteken ragadhat, amely mentén az energiaárak is nehezebben térhetnek vissza a mostaninál jelentősen alacsonyabb, korábbi historikus átlagok közelébe. Az inflációs kilátások számára ez kifejezetten rossz hír, hiszen további felfelé mutató kockázatot jelent, mivel csökkenti annak a lehetőségét, hogy a feldolgozóipari kapacitások hatékonyan tudjanak bővülni, zárva a stabil kereslet mellett kialakult jelentős alulkínálatot, fékezve a fogyasztói árak további drágulását.

