Kedden délelőtt 10:00-kor a forint az euróval szemben már a 398,5-ös sáv alá tudott erősödni. Jelentős fordulat ez azok után, hogy két hete még 416,859-es szinten történelmi mélypontra süllyedt a közös európai fizetőeszközzel szemben – derül ki a Stooq.com adataiból.

Még látványosabbá teszi a forint erősödését, hogy az euró eközben jól teljesít a dollárral szemben, pedig az elmúlt hetekben már paritásba is került a két deviza, és 20 éves mélyponton volt az euró. Kedd kora délelőtt a kurzus az 1,02 feletti szinteken járt, 0,9 százalék közötti az európai fizetőeszköz erősödése.

A forint így a dollárral szemben még jobban tudott hozni a veszteségein: 1,5 százalék közeli erősödéssel már 389,7 alatt váltják a dollárt.

Ezúttal a régiós riválisokkal szemben is felülteljesítő a forint: a cseh koronához képest a nyitás óta 0,6 százaléknyit erősödött, a lengyel zlotyn 0,2 százalékot hozott.

Elemzők szerint mindez annak köszönhető, hogy a Magyar Nemzeti Bank komolyabb kamatemelései után a fiskális politika is a szigorítás irányába mozdult el. Az Orbán Viktor vezette kabinet a múlt héten jelentette be, hogy szigorít a kata-adónem szabályozásán, valamint hogy augusztustól a rezsicsökkentésnél is korlátozásokat vezet be. Mindezeket megszorításokként értékelik a piacok, amelyek megnyugtatóak az elszabaduló magyar költségvetési hiány mellett.