A forint már elveszítette lendületét, amit kedden kapott a Magyar Nemzeti Bank 185 bázispontos rendkívüli emelésétől, és a jegybank hiába emelt csütörtökön is az egyhetes betéti kamatszinten – szinkronba hozva a két kamatkurzust –, az euróval szemben ismét gyengülő pályára került. Már a pénteki napot is 396,3-as váltás fölött kezdte a magyar fizetőeszköz, de fél 8-kor már átvitte a 397,1-es kurzust is. Ezzel együtt még messze a hétfőn beállt történelmi mélypont, az euróval szembeni 404,78-as szint.

Péntek 7:45-kör az euró-forint váltása 397,04-en állt.

Az euró magához képest gyengélkedik: a dollárral szemben 0,15 százalékot gyengült már, 1,0465 volt a kurzus 7:45-kor. Szinkronban a forint zuhanásával, az euró valamit hozott a dolláron, mert a napi mélypont 6 órakor 1.04476 volt a Stooq.com adatai szerint.

A forint a dollárral szemben így még intenzívebben gyengült, 0,33 százalékos mínusznált járt 7:45-kor, ami 379,442-es kurzust jelent. Éves szinten most épp 82,795 forinttal drágább egy dollár, mint volt tavaly ilyenkor.

A horvát kuna 52,728-ra erősödött a forinttal szemben. Tavaly július 1-én még 46,9 volt a váltás, ha valaki Horvátországba utazott – derül ki az XE.com adataiból.