A forint június közepéig folyamatosan erősödni tudott, el is érte az 52 hetes csúcsát, 343,67-es kurzusra javult, de azóta gyengül az euróval szemben. De a m márciusi 369,2 körüli mélyponttól még messze van. Közben viszont május közepén volt utoljára annyira gyenge, mint csütörtök 11:30-kor: az euró már 358,50 felett is volt a forinttal szemben.

Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője azt is kiemelte, hogy az 50 százalékos Fibo-szintet is áttörte a jegyzés, s immár már a 200 napos mozgóátlagot teszteli, mely 358,28-nál képez ellenállási szintet. Az elemző szerint a forintgyengülésnek most politikai okai vannak, miután felmerült, hogy az Európai Bizottság késleltetheti a kifizetéseket a helyreállítási alapból Magyarország részére.

Közben érdekesség, hogy bár a vártnál magasabb inflációs adatot jelentett csütörtökön a KSH, ezt a piac nem árazta, noha Varga szerint ez kamatemelést hozhat a jegybanktól.

A magyar fizetőeszköz ezzel a 50 napos mozgóátlaga alá gyengült, ami 356,9-nél volt. Ez azt jelzi előre, hogy a forint a közeli jövőben maradhat a gyengülő pályán. Rossz hír ez a külföldre utazó nyaralóknak.

Az euró közben a dollárral szemben is erősödni tudott: 1,182-as kurzusra javított, pedig június eleje óta a dollár folyamatosan erősödni tudott.