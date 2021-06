A koronavírus-járvány harmadik hullámának végével egyre többen terveznek külföldi nyaralást. Az elmúlt hetekben tapasztalt forinterősödés a számukra biztató lehet, mivel már 345 forintos árfolyam is volt az elmúlt napokban, inkább a 347 forint körüli sávval érdemes tervezni. A forint erősödését megtámasztja a dollár gyengülése, valamint sokkal inkább a jegybank beígért és másfél héten belül megvalósuló kamatemelése. Viszont a Népszava figyelmeztet: a jelenlegi euróárfolyam ahhoz még kevés, hogy ne legyen drágább a külföldi nyaralás mint volt két évvel ezelőtt.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) az elmúlt hetekben a monetáris politikájában tett egy félfordulatot és a növekedés erősítése helyett az infláció elleni fellépésre koncentrál – értékelte a lapnak Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője, aki szerint a június 22.-i jegybanki ülésen el is dőlhet a kamatemelés, amit a piac már be is árazott. Inkább már az a kérdés a szakértő szerint, hogy milyen üzenetet küld a Monetáris Tanács, hogyan gondolkodnak a további kamatpolitikáról. Ha kedvező tervekkel áll elő, a júniusit akár több kamatemelés is követheti, még tovább erősödhet a forint. Ha viszont azt üzeni, hogy a jegybank adatvezérelt üzemmódba kapcsol, vagyis a bejövő inflációs adatok ismeretében dönt, akkor kisebb az esélye a további forinterősödésnek.

Előbbi esetben az euró ára, akár 330-335 forintos szintig is leesne, de ennek kisebb a valószínűsége Nyeste Orsolya szerint, bár ezt nem tartja valószínűnek. Az elemző szerint a külföldre készülőknek a jelenlegi 347 forintos áron – már ha valutát akarnak váltani –, akkor érdemes lehet lassan elkezdeni vásárolni.

Trippon Marianna CIB Bank elemzője szerint a 345-ös határ egyelőre nehezen áttörhetőnek tűnik. Rövid távon maradhat a szűk sávban (345-350) való kereskedés, míg a hosszabb távú kilátások a következő néhány hónap inflációs adataitól és az arra adandó jegybanki válaszoktól függenek.

A magyaroknak azért is húsba vágó a forintárfolyam kérdése, mert a K&H biztos jövő felméréséből kiderült, hogy 56 százalék szerint nincs elég pénze a nyaralásra, míg az érvényben lévő korlátozások 25 százalékot tántorítanak el az utazástól, és mindössze 22 százalék tartja ezt korainak és kockázatosnak.