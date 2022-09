A forint még mindig nem heverte ki a Federal Reserve szerdai 75 bázispontos kamatemelését: az amerikai dollárhoz képest az árfolyam már 0,15 százalékos mínuszban volt péntek reggel 8:30-kor, az árfolyam 412,56 felett járt. Már belátható, 1 százalékon belüli távolságra van a történelmi mélypontot jelentő 417,359-es szint.

Az euróval szemben jobban tartotta magát a forint, a hajnali erőteljesebb gyengülés után, amikor az árfolyam már 405,5 fölé is benézett, 8:30-kor csak 405,46-on állt, ami 0,05 százalékos veszteséget jelent.

Mindezt kontextusba helyezi, hogy maga az euró is gyengült a dollárhoz képest: 0,11 volt az esés reggelig. Ebben két tényező játszik komoly szerepet: az energiaellátás miatt még mindig aggódnak a piacokon, miután Vlagyimir Putyin elnök részleges mozgósítást jelentett be, az orosz gázimport teljes leállásának kockázata is megnőtt. Főként a kelet-közép-európai országok, így Magyarország, Csehország, Szlovákia és Románia már több energiafelhasználási korlátozásról döntött. Másrészt a Fed-döntés az euróra is negatív hatással van.

A svájci frank ugyan leszakítja a forintot, de csak 0,1 százalékkal, a dollár-euró közötti pályán mozog. Az árfolyam 421,995 volt a Stooq.com adatai szerint.

A régión belül a forint erősen zárkózott a román lejre: 0,6 százalék volt a nyeresége reggelig, a cseh korona és a lengyel zloty árfolyama alig változott.