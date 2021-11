Levették a keresztvizet a magyar gazdaságról, elfogyott a bizalom

Amellett, hogy a forint történelmi mélypontra esett az euróval szemben és alulteljesített a régiós valutákhoz képest is, a kötvénypiacot is elérte a fertőzés. A közép-európai feltörekvő gazdaságok között Magyarországot árazták be a legalacsonyabb szinten kedd délután.