Szerdán, magyar idő szerint reggel 8-kor kezdte meg rendkívüli beszédét Vlagyimir Putyin orosz elnök, amelyben részleges mozgósítást jelentett be az ukrajnai háború miatt. Beszédében azt is ígérte, hogy a már elfoglalt ukrán területeket annektálni fogja Oroszország, valamint hogy kész atomfegyvert is bevetni, ha a NATO azt kiprovokálja.

A hír hatására a napot amúgy sem erős formában kezdő forint azonnal gyengülni kezdett: 9:45-re az árfolyam már 403,35 volt az euróval szemben. A nap elején még a 400-as szintet lépte csak át a magyar fizetőeszköz miután az elmúlt napokban erősödni tudott és a 395-399 közötti sávban mozgott – derül ki a Stooq.com adataiból.

Az euró közben gyengült a dollárral szemben, ami mutatja, hogy a forint a vergődő euróhoz képest vesztett az értékéből. A dollár-euró váltás 0,65 százalékkal lett drágább, így most 0,99-nél jár a kurzus.

A forint emiatt látványosan gyengült a dollárhoz képest: 407,816 forint volt egy zöldhasú, ami 1,5 százalékos gyengülést jelent a hajnali nyitáshoz képest.

A svájci frank árfolyama 421,323-ra emelkedett, de Putyin bejelentésekor a népszerű menedékvaluta 422,69 felett is járt.

A régión belül is pária lett a forint: a zloty 0,2 százalékkal, a cseh korona 0,5, a román lej 1,2 százalékkal erősödött a magyar valutához képest. Még az elmúlt időszakban rendre gyengülő török líra is rávert a forintra, 1,4 százalékkal lett drágább.

A forint kilátásai nem jók, mivel szerdán várhatóan 75 bázispontos emelést hajt végre a Federal Reserve, amely még mélyebbre lökheti a forintot.