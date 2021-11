Lejtőre került a forint szerdán. A reggeli nyitás idején még alig 360 forintos euró délre már 362 forintba került. A dollárral szemben is esett a magyar fizetőeszköz, a reggeli 311 körüli szint 313 fölé ment délutánra.

A szakértők szerint ez nem meglepő. Hétfőtől gyengülő pályára állt a forint árfolyama - közölte az Erste Befektetési Zrt. A mozgó átlagokat követő úgynevezett MACD indikátor is hamarosan az emelkedő árfolyam irányába fog mutatni a szakértők szerint, akik úgy látják, a következő ellenállás 362,5-nél látható.

Kapcsolódó Felemás nyitány a forintpiacon

A Takarékbank elemzői szerint szerdán az amerikai inflációs adatokra figyel leginkább a világ, ezek ugyanis fokozhatják a kamatemelési várakozásokat. Az inflációs adatokat megelőzően erősödik a dollár az euróval és a főbb devizákkal szemben. A forint minimálisan gyengül az euróval és a dollárral szemben a zlotyval együtt, míg a cseh korona kissé erősödik. Az inflációs adatok magyar idő szerint délután fél háromkor teszik közzé.

Az OTP elemzői arra hívják fel a figyelmet, hogy a tegnap közölt 6,5 százalékos magyar inflációs adat megmozgatta a forint piacát. Már tegnap napközben is járt az euróval szembeni jegyzés a 360-as szint alatt és a 362-es szint felett is. A bank technikai elemzői szerint a fő trend alapvetően továbbra is az euró/forint árfolyam emelkedését, magyarán a forint gyengülését támogatná. Az árfolyam a következő napokban a 355,4-367 közötti sávban mozoghat továbbra is.

A várakozásoknál lényegesen magasabb amerikai inflációs adat közzétételét követően tovább esett a forint. Délután 363,5 forint körül volt már az euró jegyzése. A dollár ára csaknem 315,7 forintig emelkedett, vagyis 4,6 forintot nőtt napon belül, miután egyre valószínűbbé válik, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed szigorításra kényszerül az árak elszabadulása miatt.