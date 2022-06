Szerdán folytatódott a forintgyengülés: az euró jegyzése nem sokkal 10 óra után átlépte a 398 forintos szintet. Szemben a reggeli 397,81, illetve a kedd esti 396,56 forinttal.

Az Equilor bórkercég szerda reggeli piaci kommentárjában azt írta: "Nem segített a hazai fizetőeszköznek a keddi kamatemelés, az euró árfolyama vészesen közelít a lélektanilag és technikailag fontos 400-as szinthez. A KBC Equtias szakértői szerint a nemezetközi piacon bekövetkezett dollárerősödés is gyengítette a magyar devizát.

Az equilorosok úgy látják, amennyiben az euró áttöri a 400 forintos szintet, légüres térbe kerülhet a jegyzés, és akár gyorsuló emelkedést sem lehet rövid távon kizárni. Az equiloros szakértők szerint az euró akár 410 forintig is elmehet, sőt a 420-450 forintos sávba is átléphet az euró/forint, ha az MNB nem avatkozik be érdemben az árfolyamba.