Lassan araszolva indult fájdalmas forintgyengülés június utolsó napjaiban, azután, hogy a magyar fizetőeszköz az első félévet kisebb nagyobb megszakításokkal erősödéssel töltötte. Augusztus első napjaira ez a gyengülés már látványossá vált, hiszen míg a félév utolsó napjainak egy részét még 370 forint alatt töltötte az euró árfolyama, addigra mostanra már 390 forint fölé kúszott a jegyzés.

Mindezek ellenére ha a magyar deviza hosszabb távú kilátásait tekintjük, akkor a technikai elemzés szabályai szerint kedvezőek a kilátások, még akkor is, ha egy rövidebb távú forintgyengülésnek még bőven van tere. Ennek oka, hogy tavasszal olyan hosszabb távon érvényes, a forint számára kedvező pozitív fordulatot hajtott végre a keresztárfolyama, amire egy évtized távlatában nem volt példa.

Ez pedig az, hogy a tavaly október folyamán megindult erősödés folyamán az euró/forint keresztárfolyamban megtört a hosszú ideje életben lévő sorozat, ahol emelkedő csúcsok és emelkedő mélypontok követték egymást és sikerült a kurzusnak egy trend szempontból fontos korábbi mélypontot lefelé áttörnie. Ez pedig igen erős trendfordító jelzés.

A mélypontok egy emelkedő trendben olyan pontok, ahonnan az árfolyam jelentősen emelkedni tud és új csúcspontra szalad. Ráadásul bizonyos kritériumoknak ezen kívül is teljesülnie kell az adott mélypont tekintetében. Ilyen, trendszempontból jelentőséggel bíró mélypont volt a keresztárfolyamban a tavaly szeptember beállított lokális mélypont, 393 forinton. Erről indult október végéig az a gyengülő hullám, amely történelmi magasságokba, egészen 435 forintig repítette a keresztárfolyamot.

Hosszabb távú pozitív trendforduló is lehet



A 435 forintról indult, euróval szembeni forinterősödés kisebb nagyobb megszakításokkal tartott június elejéig, egészen a 368 forint alatti tartományig. Ez az ilyen mozgásokhoz hasonlóan természetesen nem volt egyenes vonalú, voltak benne megtorpanások és korrekciók. Az egyik ilyen volt a november elejétől december közepéig tartó, amely során a 400 forint körüli szintről 420 forint magasságáig mászott vissza a keresztárfolyam, hogy onnan ismét pozitív fordulatot vegyen. Ezzel ott egy csúcspontot hagyott, ahonnan egy két és fél hónapig tartó hegymenet következett egészen 372 forint magasságáig. Ennek azért van jelentősége, mert ebben az erősödési hullámban a keresztárfolyam áttörte lefelé a korábban említett 393 forintos mélypontot és ezzel hosszabb távú trendfordulót hajtott végre.

Ennek jelentősége annyi, hogy ezzel most már a keresztárfolyamban a gyengülő trend helyett elvileg az erősödő trend vette át az uralmat, akár hosszabb távon is. Ez annyit tesz, hogy a hüvelykujjszabályok alapján ezentúl csökkenő mélypontok és csúcsok sorozatára kell felkészülni. Jó hír ez hosszabb távon a forinteszközökben ülőknek - azaz az egész országnak - van azonban üröm is az örömben. A fenti elmélet ugyanis csak azt mondja, hogy a kialakult csúcs fölé nem gyengül majd a forint, azonban ez a csúcs sajnos még nagyon messze van, 420 forint körül. Addig simán gyengülhet még a kurzus a nélkül, hogy a pozitív trendforduló letörlésre kerülne.

A forint gyengülését egyébként egy csomó technikai szempontból fontos szint megállíthatná:

Az első kemény ellenállás nem máshol húzódik, mint az erősödési hullám 38,2 százalékos Ficonnaci-szintjénél, amely a korábban áttört 393 forintos támasz szint közelében húzódik.

Logikus ellenállási szintet jelent még az 50 százalékos Fibonacci-szint is, ami alig valamivel a lélektanilag fontos 400 forint felett húzódik.

Lefelé egyébként az a támasz szint, 368-370 forint magasságában, amely megfordította, elég erősnek tűnik. Ennek oka, hogy a forint korábbi gyengülése során többször is ez állította meg az euró további erősödését. Negatív még a forint kilátásait illetően az, hogy az euró/forint árfolyamnak nem sikerült hosszabb távú emelkedő trendvonala alá keverednie.