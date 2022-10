Hétfőn reggel némi gyengüléssel nyitott a forint a devizapiacokon. Az eurót 418 fölött is jegyezték reggel, a dollár ára csaknem 430-ig ment fel. A svájci frank is 428 forint fölött volt reggel, az angol font 483 forint fölött volt, holott hajnalban 480 alatt is járt.

A pénteki kereskedésben rég nem látott forinterősödés volt, most az euró-forint árfolyama a 416,80-as támaszt tesztelgeti, letörése esetén 410 közelében húzódik a következő fontosabb szint. A dollár-forint grafikonján közvetlenül 423 alatt található a következő támasz - közölte az Equilor.

Erőteljes beavatkozás az MNB-től. A jegybank péntek délelőtt több nagyobb horderejű intézkedést jelentett be, melyek azonnal életbe is léptek. Az overnight fedezett hitel kamatszintjét 15,5 százalékról 25 százalékra emelték, ezzel jelentősen kiszélesítették a kamatfolyosót. A kamatemelés hatására megdrágul a forint elleni pozíció felvétele. Napi rendszerességgel hirdetik meg az FX-swapeszközt, és egynapos betéti tendert vezetnek be, 18 százalékos kamattal.

A közlemény hangsúlyozta, hogy ezeket az intézkedéseket csak átmenetinek szánják a döntéshozók. Fontos bejelentés volt még, hogy az év végéig jegybanki forrásból fogják biztosítani az energiakereskedőknek az energiaimporthoz szükséges devizalikviditást. A forint nagymértékben erősödött a bejelentések hatására, az euró árfolyama rövid idő alatt 429-ről 416-ra esett.