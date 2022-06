Hétfőn tovább romlott a forint. A magyar fizetőeszköz 401,5-en állt nyitáskor az euróval szemben, de már délelőtt 11 előtt 404 forint fölé ment a közös uniós deviza árfolyama, 404,779-nél van jelenleg a történelmi csúcs. A dollárral szemben 382-ig emelkedett a kurzus, a svájci frankot is 399 forint fölött váltották ma délelőtt.

A szakértők szerint nem is várható számottevő forinterősödés a közeljövőben. "Nem igazán tud elszakadni a 400 forintos szintektől az euró árfolyama, így pénteken ismét csúcsközelbe került az árfolyam. Továbbra is igencsak távol helyezkedik el az 50 napos mozgóátlagtól az árfolyam, egyelőre folytatja a felfelé tartó útját a kialakult emelkedő trendcsatornában, persze a 400-as szint is erősnek tűnik, attól tartósan nem tud elszakadni az euró/forint. A héten az MNB kamatdöntése, esetleg a csütörtöki egyhetes betéti tenderhez kapcsolódó irányadó kamaton való változtatás hozhatna erősödést a magyar deviza számára" - írták reggel a KBC Equitis elemzői.

"A kedvező hangulat és a csökkenő kamatemelési várakozások hatására kissé gyengült a dollár az euróval szemben, a javuló kockázati hajlandóság miatt pedig gyengült a jen is. A forint nem tudott profitálni a dollár gyengüléséből, és a jó hangulatból, így a kulcsfontosságú 400-as szint fölé került az euróval szemben. Így továbbra is negatív a hazai deviza megítélése, mivel a zloty és a cseh korona erősödni tudott" - tette ehhez hozzá Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője.

Nincs, ami megállítsa az esést

"400 forint feletti euróval kezdjük a hetet az MNB kamatdöntése előtt. A továbbra is a kulcsfontosságú 400 forintos euró szint felett van a jegyzés, félő, hogy a jegybank nem fogja tudni megnyugtatni a piacokat kedden, ami történelmi szintekre lökheti a jegyzést. Azért is fontos ez, mert ezeken a szinteken már nincs technikai ellenállás, hiszen mindenkori csúcsok közelében vagyunk, szélső esetben akár az esés is begyorsulhat egy a piaci szereplők által negatívan értelmezett üzenet miatt. A régióban ráadásul nekünk a legalacsonyabb az alapkamatunk, miután a cseh és lengyel jegybank is jelentős emeléseket hajtott végre az utóbbi hetekben, ezt természetesen részben ellensúlyozza, hogy az irányadó egyhetes tender még mindig itt magasabb. A várt 50 bázispontosnál alacsonyabb emelés negatív spirálba lökheti a forintot, hiába kommunikálta korábban a jegybank, hogy lassított ütemmel halad tovább, ezt érdemes lehet felülvizsgálni" - közölte prognózisát az Equilor Befektetési Zrt.

A magyar lakosság többségét ez a hír nem lapi meg, a többség azt várja, az idén tovább gyengül a magyar fizetőeszköz, sőt 450 forintos euróval számolnak az év végére.