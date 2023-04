A márciusi bankválságok idején a forint árfolyama valósággal összeomlott, azonban a nemzetközi pénzügyi rendszer stabilitása eloszlatta a félelmeket, a hazai fizetőeszköz gyorsan visszanyerte korábbi erejét. Az idei legerősebb értékét már megközelítette, és több olyan tényező is megjelent, amely akár a csúcsdöntést is lehetővé teszi.

Őrködnek felette

A legfontosabb stabilizáló tényező márciusban az volt, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a kamatdöntő ülést követően igen határozottan kiállt az árfolyamstabilitás mellett. Jelezték, hogy a forint árfolyamának erős ingadozása kedvezőtlen, a gyengülése pedig az infláció csökkenését akadályozná, így mindent megtesznek azért, hogy ez ne következzen be.

Exporttöbblet

A jegybanki támogatás mellett immár egy fundamentális tényező is megjelent: a februári termék-külkereskedelemben már komoly többlet keletkezett az export bővülésének köszönhetően. Az árfolyamra hosszabb távon leginkább a fizetési mérleg hat, annak pedig fontos része a termékek és szolgáltatások külkereskedelmének egyenlege.

A mérleg tavaly erősen felborult leginkább a magasba szálló energiaáraknak köszönhetően, azonban mind a gáz, mind az olaj ára a háború előtti szintre esett vissza, ugyanakkor az export növekedését segítik az elkészülő és termőre forduló ipari beruházások. Az is fontos tényező, hogy legfőbb exportpiacunk, Németország is túljutott a válság nehezén.

Jegybank és kormány együttműködés

Az elmúlt hónapokban a forint piacát érthető módon zavarta a jegybank és a kormány közötti kardcsörtetés, most azonban Matolcsy György jegybankelnök és Varga Mihály Pénzügyminiszter személyes megbeszélést folytatott és közleményt is kiadtak a kormány és a jegybank együttműködéséről. Ez fontos jelzés: a két intézmény együtt fog működni az infláció leszorítása érdekében. Ez az egyik legkomolyabb bizalomnövelő tényező, amely rögtön mutatkozott is az árfolyamalakulásban.

Csökkenő gázimport

Végül megjelent az Energiaügyi Minisztériumtól egy adat, miszerint az első negyedévben a gázfogyasztás 25 százalékkal esett vissza. Ez ugyancsak pozitív az árfolyam szempontjából, mivel ugyan most már a tavalyinak csak töredéke a gázár, negyedével kevesebbet kell importálni, mint egy évvel korábban.

Ez a folyamat akár tartós is lehet, mivel az átlagfogyasztás fölötti lakossági gázár a támogatott ár több mint hétszerese marad továbbra is, vélhető, hogy a következő télen is visszafogják a felhasználást az átlag feletti fogyasztók, még akkor is, ha jövőre már nem lesz az átlagosnál enyhébb a téli időjárás.

Csúcstámadás

A közel egy éves csúcsot a dollárhoz képest már sikerült elérnie az árfolyamnak, ez azonban a dollár euróhoz képesti gyengülésének köszönhető, és a forint árfolyama az euróhoz viszonyítva lényege szám, mivel külkereskedelmünk döntő része euróban zajlik. Az euróhoz képesti új éves csúcshoz a 370-es érték elérésekor valósulna meg stabilan, és ez mindössze eurónként 4 forintos változást jelentene a péntek délelőtti árfolyamhoz képest.