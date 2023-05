Napok óta 370 forint körül mozog az euró árfolyama, ez a szint pedig a technikai elemzés szabályai szerint igen fontos: a járvány idején a 345-370 közötti sávban mozgott az árfolyam, majd tavaly februárban nagy erővel áttörte a 370-es szintet, és meg sem állt 430-ig, amikor a Magyar Nemneti Bank (MNB) határozott lépésekkel be nem avatkozott, hogy ezt a folyamat megfordítsa.

Kedvező fizetési mérleg

Az erősödő trend lényegében azóta zajlik, a 370 így most az erős irányba jelentett akadályt a forint számára, de a mai kereskedésben már határozottan az erős oldalra került: 368-369 között mozgott. Ez még nem egyértelmű kitörés, de a folyamat nagyon arra utal, hogy az erősödés masszív.

Euró/forint, 3 év Kép: stooq.com

Ennek okai adottak: a ma megjelent adat szerint immár a külkereskedelmi mérleg mellett immár a folyó fizetési mérleg is többlettel zárt márciusban, vagyis több euró érkezik az országba, mint amennyi távozik. Fundamentális oldalról így a forint stabilitása, sőt, erősödése is indokolt, pláne, hogy a jelenlegi folyamatok szerint most már vélhetően tartósan fennmarad a külgazdasági egyensúly.

Fundamentálisan indokolt erősödés

Ha figyelembe vesszük, hogy a járvány előtt jellemzően 330-335 között mozgott az árfolyam, és abból indulunk ki, hogy a járvány hatásait is sikerült ledolgoznia a gazdaságnak, akkor mindenképpen érthető az erősödés, hisz a 370 az akkorinál még mindig jóval gyengébb szint. Az infláció szempontjából kedvező az erősebb hazai valuta az olcsóbb import révén, miközben a az erős exportot vélhetően nem zavarja, hisz azokról a beruházásokról, amelyek most fordultak termőre és növelik az exportot, még az erősebb forint időszakában hoztak döntést.

Emellett a belső kereslet erősen visszaesett a magas infláció által okozott reálbér-csökkenés miatt, ami megint csak az exportot erősíti. A forint stabilitásának így szinte minden fundamentuma adott, már nincs is szükség arra, hogy az MNB rendkívül magas kamatokkal védje, így jó eséllyel a kamatfolyosó felső széle a jelenlegi 20,5 százalékról újra csökkenni fog a következő kamatdöntő ülésen, sőt, akár a 18 százalékos effektív jegybanki kamatszint is mérséklődhet a közeljövőben.

Erős technikai szint

A tartós forinterő szempontjából technikai alapon lényeges, hogy stabilan a 370-es szint erős oldalán maradjon az árfolyam, vagyis egy euróért ennél kevesebbet kelljen adni. A következő napok-hetek árfolyamalakulása döntő lesz a trend szempontjából.