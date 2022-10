Rettenetes mélypontokkal indította a hetet a forint. Már nyitás után új történelmi mélypontra került a dollárral szemben, és az euró ellenében is megdőlt a mindenkori negatív rekord. Jelenleg az euró 427 forint körül jár, az aktuális mélypont 427,182, de ez lehet még magasabb is a mai nap során. A dollár ára a 440 forintos lélektani határ fölé emelkedett, 440,875 jelenleg a csúcs, de ez a rekord is megdőlhet hamarosan, hiszen fillérekre jár tőle a kurzus.

A forintnak nem tesz jót, hogy erősödik a dollár. A múlt heti fejleményt, hogy az orosz gázért halasztva fizethet az ország, a piac már kiárazta, ez a hír csak rövid időre hozott forinterősödést. A jogállamisági vita Brüsszellel egyelőre nem tudni, mikor oldódik meg, így az ezzel kapcsolatos hírek sem erősítik a forintot.

Az Equilor technikai elemzése szerint nem is érdemes arra várni, hogy erősödni fog a magyar fizetőeszöz. "Új történelmi maximumra került az euró-forint árfolyama, az RSI indikátor ismét a túlvett tartományba került, de fordulatra utaló jelzések nem láthatóak, a felső Bollinger-szalag 429,83-nál található. Előtte a 161,8 százalékos Fibo-szint képezhet rövid távú ellenállást 427,41-nél. Amennyiben szignifikánsan áttörésre kerül, akár a 440-445-ös tartomány elérése is reális lehet a következő hetekben." - írták ma délben. (Ha nem ismeri a Bollinger-szalag vagy a Fibonacci-szint jelentését, akkor a linkekre kattintva elolvashatja, hogyan számítják ezeket az elemzők.)