Európát is elérte a bankválság: a nap folyamán egyre éleződött a Credit Suisse körüli dráma, ám ahogy azt a bankválságok mechanizmusáról írtuk, ilyenkor felgyorsulnak az események és menekülnek a betétesek.

A megrendült svájci bank a The Financial Times szerint a svájci jegybankhoz fordult védelemért, egyelőre szóbeli támogatásért, ami gyakorlatilag olyan ígéretet jelent, miszerint a svájci jegybank állja a Credit Suisse minden sarát.

Márpedig nem biztos hogy így lesz, hiszen a Credit Suisse esetében egy multinacionális bankról beszélünk, így nem feltétlenül csupán a svájci jegybank dolga a bank elmúlt időszakban elkövetett baklövéseiért helytállni.

Most aztán főhet a döntéshozók feje világszerte, a kiutat így vagy úgy megtalálják, de a befektetők most aztán besokalltak: a Credit Suisse árfolyama 30 százalékot esett, de ha menteni kell a bankot, akkor semmit nem fog érni. Erre aztán minden más európai bankrészvényt is hevesen adnak, a tőzsdeindexek is zuhannak, ugyanez indult Amerikában is.

Ami külön érdekesség: az olaj ára is szabadesésben, elérte a háború kezdete óta messze legalacsonyabb szintjét, 2021-ben volt utoljára a Brent 72 dolláron.

A devizapiacok is felbolydultak, most az euró gyengül, és hát sajnos a világ leggyengébb láncszeme, a forint is vég nélkül zuhan.

Szerencsétlen sokat szenvedett nemzeti valutánknak külön csapás a nemzeti ünnep, mivel itthon a likvid piac zárva, viszont a világban kereskednek vele. Átvitte a 400-as szintet a gyenge irányba, az egyetlen remény, hogy holnap, az első munkanapon a piac visszahúzza, esetleg akár a jegybank segítségével, amiről persze nem fogunk tudni, hisz akkor hatékony a lépés.

Úgy tűnik, izgalmas napok elé nézünk.