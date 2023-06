Az euró árfolyama a reggel hét óra előtt jegyzett 369,82 forintról 370,05 forintra erősödött 18 órára, napközben 369,10 forint és 371,10 forint között mozgott.

A frank jegyzése a reggeli 377 forintról 378,51 forintra emelkedett, a dollár 338,23 forintról 339,95 forintra drágult.

Az euró jegyzése a reggeli 1,0934 dollárról 1,0888 dollárra gyengült.

Forinterősödés: itt a nagy lehetőség

Hónapok óta stabil a forintárfolyam, kérdés, hogy egyensúlyi árfolyamához ért-e, vagy egy nagy szint tankönyvi megugrására készül a forint, ami még egy komolyabb erősödést is hozhatna.

Tavalyi mélyrepülés után a forint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kamatemelése, és egyéb rendkívüli, a forint stabilitását támogató intézkedései után az árfolyam megfordult, és erősödő trendbe került.

Egy euróért a legrosszabb időszakban több mint 430 forintot kellett adni, míg áprilisban ez az érték már csak 370 volt.

Ezzel a forint az év egyik legnagyobbat erősödő valutája lett, a tavalyi gyengülést lényegében kompenzálta is. Azonban az előző két év gyengülését, különösen a 2020-as járványévét nem, és a 370-es szintnél bele is ütközött egy ellenállásba, mivel a járvány idején ez jelentette a forint számára a legalacsonyabb értéket, melyet többször el is ért akkor, de onnan mindig erősödni kezdett.