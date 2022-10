Hétfő délután a forint hullámzó kereskedés után 412-es szintek körül kereskedik az euróval szemben, a dollár 419 forinton áll.

A magyar fizetőeszköz délelőtt gyengülésnek indult, majd délutánra egy erősebb szintre rendezkedett be.

Ez több mindennel magyarázható:

Egyrészt a Magyar Nemzeti Bank a 20 százalékot meghaladó inflációra való tekintettel keddi kamatdöntésén várhatóan tovább szigorít a feltételeken, erre készülnek a befektetők.

Bár a kitettségünk mérsékelt úgy tűnik a piacok jól fogadták a brit politikai fejleményeket, ahol Rishi Sunak válik az ország új miniszterelnökévé.

A helyzet így is bizonytalan. Az amerikai hozamok többéves csúcsok közelében maradtak pénteken, miközben a piacok egyelőre nem látják a tetejét a Federal Reserve szigorításnak, ami a részvénypiaci lufi leeresztését is tovább ösztönzi és a dollár megállíthatatlan erejét is tovább táplálja, különösen a japán jen esetében, amellyel szemben új 32 éves csúcsot ért el – írja Horváth András, a Magyar Bankholding elemzője.

Eközben az európai kötvényhozamok is tovább emelkednek, nem függetlenül az európai kamatemelési várakozásoktól, a német referenciahozam például új 11 éves csúcsra ért.

Tovább folytatóik a kiugróan volatilis kereskedés a hazai eszközzel – mondta Horváth.