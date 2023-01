December folyamán sokat csökkent az európai meghatározó gázár a TTF tőzsdén, az utolsó napokban szinte össze is omlott: a háború kezdete óta nem látott 70-80 euró közti szintre került megawattóránként, és ez az ár eddig az év első két kereskedési napján is kitartott. Eközben az amerikai gázár, ami eleve csak töredéke az európainak, ugyancsak zuhanásba váltott a Nymex tőzsdén, néhány kereskedési nap alatt 7-ről 4 dollárig.

Amerikai gázár

A mértékegység Amerikában más (millió British Thermal Unit), az ebben megadott árat 3,41-el megszorozva kapjuk az Európában használatos megawattóránkénti árat, ami a jelenlegi kevéssel 4 dollár fölötti árral számolva nagyjából 15 dollárnak adódik, ami kerekítve 14 euró. Látszik tehát, hogy az európai 75 euró körüli ár az amerikai bő ötszöröse, ami már egy nagy javulás a korábbi helyzethez képest, amikor az európai ár 350 euró volt, az amerikai pedig 10 dollár, akkori árfolyamon átszámítva nagyjából 35 euró, vagyis tízszeres volt az árkülönbség.

Szerencsére az árkülönbség folyamatosan csökken, miután óriási profitlehetőséget rejt, ezért az amerikai exportőröknek megéri a földgázt cseppfolyóssá alakítani (LNG), megfelelő tankerhajóval Európába szállítani, és ott visszafejteni az immár egyre több erre alkalmas terminál egyikén. A piac így alkalmazkodik az orosz import visszaszorulásához, és miután a korábbi évekhez képest a magasabb ár hatására az európai felhasználás is csökkent, bízni lehet abban, hogy ez a folyamat idén is kitart, és a gázár stabilan a jelenlegi szinten marad, ezzel nagyjából véget vetve az energiaválságnak.

Kölcsönhatás, időjárás

De vajon miért zuhan az amerikai ár, amikor sokkal többet exportálnak, mint az előző években? Az egyik ok pont az európai ár csökkenése lehet: a orosz gáz elapadása utáni pánik idején gyorsan növelték a kitermelést, hogy exportálhassanak, azonban időközben az európai gáztárolók megteltek, és most is 80 százalékos az átlagos telítettség az EU tárolóiban, noha ilyenkor már jóval kevesebb szokott lenni.

Így Amerikában túlkínálat alakult ki, amit az sem befolyásolt lényegesen, hogy az elmúlt hetekben sarki légtömegek okoztak igen hideg időjárást az Egyesült Államok nem kis részében. A hideg idő azonban véget ért, a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban az ilyenkor szokásoshoz képest enyhébb idő lesz az Egyesült Államok sűrűn lakott keleti részén, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást decemberhez képest.

Hatás a hazai gázárakra

Az árak világszintű csökkenése feltétlenül kedvező folyamat, növeli az esélyét annak, hogy tartósan 100 euró alatt maradhat az európai ár, és ebben az esetben a hazai importár is csökken, mivel az orosz import ára is a TTF tőzsdei árat követi valamekkora késéssel. Ez jótékonyan mérsékli a fizetési mérleg hiányát, és persze a versenypiaci gázár is csökken, ami mérsékli az inflációs nyomást.